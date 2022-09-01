В Минобороны рассказали, как спасали мир от ядерной катастрофы в Международный День мира

Сегодня нашим военным удалось пресечь провокацию Зеленского, что бросил на Запорожскую атомную станцию сразу несколько групп диверсантов Фото: REUTERS

«Американские и европейские элиты совершенно не готовы к новой эпохе соперничества великих держав. Внезапно мир стал очень опасным местом. После десятилетий кажущейся стабильности соперничество великих держав вновь вышло на поверхность. Все предположения, что эпоха «холодной войны» закончена - под сомнением. Война между Россией и Украиной плавно переросла в конфликт между возглавляемой Соединенными Штатами коалицией стран НАТО и Россией. Тем временем давняя экономическая напряженность между Китаем и Соединенными Штатами достигает точки кипения, угрожая существующим механизмам безопасности в Тихоокеанском регионе. Ситуация еще более осложняется вызванным пандемией нарушением глобальных экономических связей и цепочек поставок, а также войной на Украине и последующим энергетическим кризисом. Вызывает тревогу тот факт, что все эти кризисы, похоже, застали Запад врасплох», - пишет автор издания Spiked Фрэнк Фуреди.

Как известно, любые боевые действия - продолжение неудачной дипломатии другими средствами. Военными средствами. Собственно, вина в том тех самых заносчивых западных вояк и купленных ими дипломатов, что не захотели слышать предупреждения российских политиков о недопустимости продвижения НАТО на Восток.

Время дипломатии ушло, как вода в песок. Очередь показывать свою отличную военную выучку. В России с этим проблем почти нет: часть российской армии сейчас обеспечивает безопасность границ, другая разминается в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» вместе с армией Китая в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей, а ограниченный контингент проводит специальную военную операцию на Донбассе.

Сегодня нашим военным удалось пресечь провокацию Зеленского, что бросил на Запорожскую атомную станцию сразу несколько групп диверсантов, а потом ударил по ее ядерным блокам американской артиллерией. В итоге все диверсанты были уничтожены, а артиллерия подавлена.

Вот хроника спасения российскими военными миллионов мирных граждан Донбасса, Украины и Европы. Ее довел до общественности на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков:

- «В 06.20 минут 1 сентября киевским режимом предпринята попытка крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. На побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС была осуществлена высадка на семи быстроходных моторных лодках двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек. Диверсионные группы были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии, охраняющими территорию Запорожской атомной станции».

- «Для пресечения попытки проникновения на атомную станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации. В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы».

- «В 07.00 подразделениями российских вооруженных сил пресечена еще одна попытка высадки десанта для захвата атомной электростанции. В нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное предпринята попытка высадки тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российскими вооруженными силами две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены».

-В 08.00 киевским режимом заблокирован проезд миссии экспертов МАГАТЭ с подконтрольной территории на Запорожскую атомную электростанцию. Украинской артиллерией ведутся обстрелы территории Запорожской АЭС, места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка, а также маршрута их движения в Энергодар. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС».

Генерал-лейтенант отметил, что «несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем».

При этом официальный представитель Минобороны подчеркнул, что киевский режим не прекращал «безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении».

Что собственно только усугубило положение ВСУ.

«Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск. Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих», - перечислил потери ВСУ Конашенков.

Он также отметил, что сотни военнослужащих потеряли националистическое подразделение «Кракен» и 93-я механизированная бригада ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики. 72-ой механизированной бригаде в районе Артемовска пришлось оставить позиции из-за массового дезертирства военнослужащих.

По данным Минобороны России ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражены: 4 пункта управления, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 59 артиллерийских подразделений (в том числе огневой взвод американских гаубиц М777), живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 8 беспилотников, одна баллистическая ракета «Точка-У» и 48 снарядов реактивных систем залпового огня. А в районе Антоновского моста российскими средствами ПВО сбиты две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США», - также сообщил Конашенков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня, во время открытого урока для школьников президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает невозможным поражение России в спецоперации на Украине: "Не украинцы к этому (нападению) готовились. К этому готовились там, на Западе, в США. И они будут додавливать эту ситуацию. Они будут делать все для того, чтобы на колени поставить Россию. А Россия не может встать на колени».

А еще признался, что к нему в 90-х годах прошлого века приезжал один из главных врагов России Сорос: «Сорос первый ко мне приехал, деньги привез на «историческую правду», на учебники и так далее. Я ему честно и искренне сказал: вы больше к нам не приезжайте. Я не буду проводить эту политику».

Кстати, в России тогда чиновники Министерства образования не были столь категоричными, и почему-то до сих пор не находятся под следствием.

- «Вот тогда я и стал «тоталитарным диктатором», ненавистным, и наша страна в том числе. За что? За то, что мы хотели сами писать свои учебники, сами выстраивать свою жизнь, быть суверенными и независимыми. А посмотрите, что произошло с Прибалтикой и Украиной", - сказал детям белорусский лидер.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

280 - самолетов.

151 - вертолет.

1852 - беспилотных летательных аппарата.

371 - зенитный ракетный комплекс.

4663 - танка и других боевых бронированных машин.

822 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3363 - орудия полевой артиллерии и миномета.

5192 - единицы специальной военной автомобильной техники.