Униженная Алла Пугачева вступила в перепалку с известным телеведущим

Слова Примадонны адресованы телеведущему Владимиру Соловьеву Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кому хочет "набить морду" Алла Пугачева? После громких заявлений артистки на школьной линейке этот вопрос недолго висел в воздухе. Оказалось, слова Примадонны адресованы телеведущему Владимиру Соловьеву, который накануне возмутился возвращением знаменитости на родину.

- Вы зачем всё это дерьмо тащите обратно в Россию? - обратился журналист к поклонникам уехавших звёзд в своей программе "Соловьёв LIVE". - Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории? Она вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что ее муж нёс, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились?

Осудил Соловьёв и народ, который "пускал слезу" и "умилялся", радуясь приезду артистки. Мол, почему же россияне до сих пор ничего не поняли? Ведь Пугачева столько времени закрывала глаза на злые слова Максима Галкина о России...

До адресата эти заявления, судя по всему, дошли. Так, появившись на школьной линейке в подмосковной гимназии, где Лиза и Гарри пошли в третий класс, Алла Борисовна в светской беседе с журналистами нежданно-негаданно вдруг произнесла на вопрос о ближайших планах: "Хочу в морду дать одному человеку!". Кто этот "счастливчик", звезда расшифровывать на камеры не стала, но позже прозрачно намекнула в своих соцсетях, опубликовав фото Владимира Соловьева.

- Жалко Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства, - коротко подписала артистка.