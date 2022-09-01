Рыночная несправедливость: фермеры могут перестать выращивать арбузы в России

Фермер Александр Пономарев Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Подводя итоги этого сезона, они дружно обещают сократить посевы и жалуются, что при резко подорожавших расходниках по-прежнему вынуждены отдавать ягоду за бесценок, в то время как потребитель этого все равно не замечает. Так кто же на самом деле и сколько зарабатывает на арбузах? За ответами на эти вопросы спецкор «КП» отправился на бахчи Ставропольского края.

СФИНКСЫ И ПИРАМИДА ХЕОПСА

На фоне придорожного развала с сочными, звенящими арбузами на любой размер и вкус - непрекращающийся праздник с гремящей музыкой и детским визгом, а площадка возле бахчи забита машинами.

- Вот это все и спасает, - фермеры Александр и Роман Пономаревы показывают в сторону веселящейся посреди громадных соломенных скульптур детворы.

«Вот это все» раскинулось на приличной территории рядом с трассой Ставрополь-Минводы, и проехать мимо, не заметив, просто невозможно. Несколько лет назад смеха ради отец и сын Пономаревы соорудили соломенную скульптуру медведя, да и поставили ее на краю бахчи. И вскоре заметили, что возле него стали останавливаться желающие пофотографироваться, а иные заодно подходили поинтересоваться ценой арбузов. «А ведь это мысль!» - зафиксировали фермеры маркетинговый ход и в тот же сезон сваяли еще несколько сказочных скульптур, тоже из тюков соломы.

«Вот это все» раскинулось на приличной территории рядом с трассой Ставрополь-Минводы Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

С каждым годом агропарк Пономаревых разрастался, все больше удивляя туристов. Так появилась здоровенная пирамида Хеопса, Сфинкс, Змей-Горыныч и другие сказочные звери; сюда же приволокли старенький комбайн, который засадили цветами. А накануне футбольного Чемпионата мира - 2018 из тюков сделали соломенный стадион. И тут же провели свой «чемпионат мира». Здесь же было пояснение, что стадион был построен всего за 5 дней и на него потратили 41 тысячу рублей, не разворовав ни единой бюджетной копейки. Плюс кафешки, аттракционы, аниматоры и многочисленные сельские игры, типа «Поймай петуха» и «Ралли на тачках». А еще осенью здесь проходит уникальный «Агробатл», который тоже изобрели ставропольские фермеры — эдакая выставка достижений сельского хозяйства, где ведущие бахчеводы страны и зарубежья меряются своими арбузами и тыквами. В прошлом году победил 67-килограммовый арбуз из Оренбуржья, а самая большая тыква весом в 544 кг приехала из Краснодара, в этом ожидают новые рекорды.

С каждым годом агропарк Пономаревых разрастался, все больше удивляя туристов Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

РЫНОК ОБЪЕЛСЯ

И сработало! Развлечения потянули за собой сбыт: про соломенный агропарк Пономаревых знает весь край, детей отсюда за уши не вытащишь, туристы прут косяком (за день бывает до трех тысяч посетителей!) и практически каждый увозит с собой здоровенный арбуз.

- Если бы не парк, сейчас одни минусы подсчитывали бы, - повторяет Роман Пономарев, глядя на очереди покупателей. - До 70% арбузов здесь продаем. У фермеров, у которых нет таких парков, очень плачевное состояние. Думаю, мало кто в этом году заработал — либо в ноль, либо в убыток. В этом году особо тяжело…

Как это? Вот же — я показываю бравурные цитаты из «арбузных» регионов, в которых чиновники радуются богатому урожаю.

- Тут же как: нет урожая — беда, есть — тоже беда, - вздыхает он и поясняет. - Арбузы в продажу поступали волнами: сначала из более южного региона, потом из менее. А в этом году весна подзадержалась и дагестанские арбузы пришли в одно время с узбекскими, казахскими, а тут и на Ставрополье арбуз пошел, вот и перенасытился рынок. И такое у всех бахчеводов, сам смотри.

Роман Пономарев Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Он протягивает смартфон и показывает длиннющую ветку сообщений в соцсетях, где общаются около 2,5 тысяч бахчеводов. Главным образом, чтобы найти покупателя на свой товар. Натуральное уныние. Арбузники упрашивают купить у них ягоду по 4-6 рублей за кило.

- А у этого, похоже, совсем все плохо, - показывает Роман на объявление о продаже 30 тонн арбуза всего по 2 рубля. - Значит, «горит» (перезревает) у него арбуз, сейчас срочно не продаст по этой цене — вообще ничего не получит. Сам недавно последнюю партию кое-как по 6 рублей продал в одну сеть.

Я вспоминаю последний визит в означенную торговую сеть: арбуз там шел по 20 рублей. Понятно: шесть рублей я заплатил Роману, а еще четырнадцать-то кому? Но ответить Роман не успевает: звонит потенциальный покупатель, спрашивает дорогу в его хозяйство.

- Сейчас сам все увидишь, - подмигивает он.

Чем богаче урожай арбузов, тем меньше радости на лицах российских бахчеводов Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ОТДАЙ НИЖЕ СЕБЕСТОИМОСТИ

Примерно через час на ферму подъезжают несколько горцев, которых интересуют, правда, не арбузы, а выращенные им помидоры типа «сливка». Те с важным видом осматривают товар и начинается торг: 18 дорого, за 16 давай! Пономарев-младший держит оборону, но и те не сдаются. Стороны к консенсусу не приходят, бородачи уезжают, на прощание намекая, что никто, кроме них, его томат не возьмет, и он пропадет.

- Шестнадцать - это себестоимость, - возвращается с переговоров Роман. - Ниже отдавать смысла нет. Но эти ребята будут перепродавать мои помидоры в Ставрополе уже по 35-40 за кило — больше, чем 100-процентная накрутка! В итоге они минимум 15 рублей с кило в карман положат, я — максимум 2. Где справедливость? С арбузами такая же история. По 20 рублей, говоришь, в сети?

Так кто же на самом деле и сколько зарабатывает на арбузах? Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Он берет листок и расписывает, кто и почем вложился в арбуз.

- Пока считаем расходы. 5 рублей 80 копеек - это мои расходы на производство кило арбуза (себестоимость). Примерно 1 рубль тратит трейдер (он же перекупщик), перевозчик, которого он нанимает, потратит 2 рубля. 1,2 рубля — операционные расходы торговых сетей. Итого: 10 рублей - это общие расходы.

- Но купил-то я арбуз за 20…

- Да, остальные 10 — это прибыль! Айда, покажу, как она делится. - Роман выхватывает из кучи арбуз и достает нож.

Проехать мимо, не заметив, просто невозможно Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ПОЛОВИНА ДОХОДА - СЕТЯМ

Хрясть! Поставленным ударом ягода режется ровно напополам.

- Вот эта половина - прибыль сетей, - откладывает он ее в сторону и комментирует процесс.

Хрясть! От второй половины отрезается доля поменьше.

- Эти 20% - навар логистов.

Хрясть! Режется точно такой же кусок.

- А это перекупам.

На блюде остается самая маленькая доля.

- А вот это - моя прибыль, примерно 10%, - хмурится Роман. - Понимаешь, да? По расходам - у меня самая большая доля, а по прибыли — наоборот, и если в сети арбуз продается по 20 рублей за кило, то мой заработок в нем — от силы 1 рубль. Наглядно? И вот, чтобы совсем не прогореть, мне приходилось и по 5 перекупам отдавать (помнишь, что себестоимость - 5,8?). Хотя недавно крупно повезло - одна сеть премиум-класса несколько фур у меня загрузила по 10 рублей! Но такие «качели» очень сильно заставляют нервничать...

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- А зачем давать зарабатывать перекупам? Сам вышел на торговые сети и заработал дополнительно эти 20% прибыли!

- О… Нам сразу выставляют условия: мы должны создать логистическую компанию со своим автопарком, цех по упаковке, хранилище, приемщики, юристы. И везите на здоровье. Сети - это очень непростая история.

ЛОТЕРЕЯ, А НЕ БИЗНЕС

Мы идем по бахче, на которой полосатыми боками загорают арбузы. Накануне по ним прошлись специально обученные люди, которые уже отобрали те, которые скоро будут собраны. Александр Пономарев показывает, как отличить готовый к употреблению арбуз от того, что еще должен полежать, и говорит о наболевшем: что расходы выросли на треть, продолжают расти, и в следующем году себестоимость кило арбуза может превысить 7 рублей. Что никаких субсидий на бахчеводство нет, ни федеральных, ни региональных, потому как это и не овощеводство как бы. Что семена — сплошной импорт.

- С этим тоже что-то надо делать, - добавляет его сын Роман. - Я 12 стран с селекционными целями объездил. Взять Китай: только в Шанхае - 40 селекционных станций по арбузам! И они за год создали 40 новых сортов под требования фермеров.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- А у нас?

- Четыре новых сорта появилось! За 20 лет… Но это поздние сорта и их мало кто выращивает - рискованно, холодно, да уже и никому не надо.

И разговоры постепенно сводятся все к той же основной головной боли бахчевода — ценообразованию. Романтические представления из 90-х о том, что «рыночек все сам порешает», давно прошли. Оказалось, что невозможно просто вложиться, хорошо потрудиться, а потом снять прибыль — надо еще и угадать, что вырастет и какие цены на все это будут. Лотерея, а не бизнес. А потом еще и сбыть как-то надо, прогибаясь под давлением перекупщиков и сетей, которые зарабатывают огромную прибыль, оставляя бахчеводу толику малую.

- И что делать?

- Если государство хочет, чтобы цены были в адеквате, а отрасль развивалась, нужно регулирование! Это в первую очередь - работа региональных министерств, которые распределяли бы объемы и потоки, показывали бы сельхозпроизводителю пути к сбыту. Скажем: оставил я заявку в минсельхоз на урожай, а чиновники должны найти некую коммерческую организацию, которая гарантированно может это купить. Нужны какие-то распределительные центры. Неважно, как они будут называться, пусть даже торгово-закупочными кооперативами или биржами. И они отсекут перекупщиков, взяв на себя эту роль, при этом окупив расходы на свою деятельность и даже заработав. И деньги на этом пути будут видны, с них налоги будут платиться, а не как сейчас. Я как-то одному большому человеку эту схему обрисовывал: да возьмите вы это в свои руки, я готов иметь всего один рубль чистой прибыли с кило, но мне нужна стабильная реализация. И это мне будет выгоднее, чем плавать в этом «рынке». И потребителю тоже будет выгодно. И этот, пусть даже государственный трейдер, очень сильно стабилизирует ситуацию не только с арбузами, но и по всем овощам. И не придется раз от разу «пожары» ценовые в ручном режиме тушить.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

САЖАЮТ СТОМАТОЛОГИ, САЖАЮТ ПРОКУРОРЫ...

На хозяйство Пономаревых приезжают их друзья, тоже бахчеводы. Тема у всех одна — низкие закупочные цены и внезапный переизбыток арбузов в этом году.

- В Дагестане все сажать бросились в этом году, - разводит руками один из них. - Посадили стоматологи, прокуроры, гаишники, главы районов. Все хотели куш сорвать и «попали» многие. Знаю мужика, который в Москве за 8 миллионов продал квартиру, 20 га посадил, а урожай «сгорел». Собрал он чемодан и на заработки на север уехал.

Фермер из соседнего района говорит, что ему повезло: на его замечательные арбузы нашелся покупатель из Белоруссии, который, попробовав их прямо на бахче, восхищенно цокал языком и забрал все поле, дав цену в 7 рублей за кило, что вылилось в чистый заработок в 1 рубль с кг.

Бахчеводы раздумывают вслух о сокращении площадей и гадают: сколько их коллег отважатся связываться с арбузами в следующем сезоне?

- Многие бросят, - уверен Роман Пономарев. - Мы, например, на опт сажать больше не будем, только то, что при агропарке продадим. Так что вполне может быть, что в следующем году арбуз будет на порядок дороже стоить. Это как с картошкой в прошлом году было.

- Посадят-посадят! - хитро улыбается в это время еще один бахчевод. - У нас же как: каждый вслух клянется сейчас: «Ой-ой, невыгодно, на деньги попали, не будем сажать больше!» А потом думает: соседи не посадят, боясь второй раз прогореть, а я самый хитрый, посажу и заработаю хорошо! Но соседи думают точно также. Это же наши люди: пока два раза подряд не обожгутся, не поймут.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

РАЗГОВОР В ТЕМУ

Пивные козни

Оглядывая свои бахчи, Роман и Александр вспоминают, что в первые годы фермерствования, в начале 90-х, ужаснулись то того, насколько «грязными» в смысле удобрений им достались поля. Какое-то время ушло, чтобы очистить земли от гадости и восстановить их. И теперь гордятся, что вообще не используют химию при производстве арбузов.

- А другие бахчеводы? - напоминаю городские легенды, согласно которым ушлые арбузники в погоне за прибылью перекачивают ягоды нитратами и даже что-то вкалывают для скорейшего созревания, что может привести к отравлениям.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Да слышали мы все это, - отмахивается Роман. - Изучал как-то цепочку, кому выгодны эти слухи, и пришел к выводу: поставщикам бананов и апельсинов (это конкуренты арбуза). И производителям пива - это тоже конкурент.

- А при чем здесь пиво?

- Поставь перед адекватным мужиком в жару арбуз и пару бутылок пива, что он выберет? То-то. И маркетологи, похоже, запускают эти слухи. Помой арбуз с мылом, руки хорошо помой, и обезопасишь себя от многих проблем.

Фермеры могут перестать выращивать арбузы в России Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Из чего состоит арбуз (в рублях, при цене в 20 руб/кг)

Расходы:

Себестоимость производства 5,80

Расходы перевозчика 2,00

Расходы перекупщика 1,0

Расходы торговых сетей 1,2

Доходы

Бахчевод 1,00

Перевозчик 2,00

Перекупщик 2,00

Торговые сети 5,00

По расчетам Александра и Романа Пономаревых.