В новый учебный год с новым брендом

Студенты Университета МИСИС в День знаний

Университет науки и технологий МИСИС – такой вуз. Перемены, произошедшие в НИТУ МИСИС за последние десятилетия, нашли отражение в новом позиционировании. Университет входит в новый учебный год с обновленным брендом под слоганом «В основе лучшего будущего».

История Университета МИСИС насчитывает более 100 лет. В 1918 году была создана Московская горная академия, которая прирастала факультетами, потом разделилась на несколько институтов. Три из них — институт стали, цветных металлов и горный институт позже снова объединились в одно учебное заведение — НИТУ МИСИС. В советское время Московский институт стали и сплавов был главным отраслевым вузом металлургической промышленности. Его выпускники создавали отечественную промышленность во время индустриализации, восстанавливали ее после войны, участвовали в атомном и космическом проектах. В институте была сформирована мощная научная школа в области материаловедения, которая является одной из сильнейших в мире.

Студенты Университета МИСИС в День знаний

Металлургия, горное дело и материаловедение и сегодня занимают ключевое место в университете. Но современный вуз должен работать на перспективу. Накопленные в НИТУ МИСИС компетенции и понимание своей роли в современном мире позволяют университету успешно отвечать на современные вызовы.

Сегодня в Университете МИСИС ведутся исследования в таких прорывных областях, как квантовые технологии и биоинженерия, альтернативная энергетика и проекты Mega Science, аддитивные и информационные технологии. Стало очевидно, что образ бренда перестал в полной мере соответствовать содержанию. Абитуриенты и, особенно, их родители, не всегда понимали, почему в МИСИС надо поступать, например, на направление информационных технологий, наноэлектроники или прикладной математики. Однако отказаться от названия, известного многим поколениям ученых, инженеров, работников горно-металлургической отрасли как в России, так и в ближнем и дальнем зарубежье, было невозможно. Кроме того, новое имя не приняли бы преподаватели и профессора, работающие в университете многие десятилетия и сделавшие его одним из лучших технологических вузов страны и мира. Все эти настроения стали понятны в ходе исследований целевых аудиторий.

Ученые НИТУ МИСИС в лаборатории.

Перед командой проекта по проведению ребрендинга стояла непростая и ответственная задача — обозначить конкурентную нишу, занимаемую вузом в России и мире, помочь абитуриентам, студентам, их родителям, академическому и бизнес-сообществу узнать больше о деятельности НИТУ МИСИС, целях и задачах, которые ставит перед собой университет.

В обновленном стиле было важно сохранить преемственность бренда и одновременно показать новаторский характер университета. За основу взят существующий логотип, но переосмыслен. Если раньше это был стилизованный образ капли расплавленного металла, то в новом фирменном стиле логотип трансформировался в «центр вселенной», отразив главную идею самого университета — менять мир вокруг себя, формировать будущее, создавать инновации. При этом в центре этой вселенной всегда находится человек: студент, преподаватель, исследователь, сотрудник университета. Человекоцентричный подход – еще одна важная черта Университета МИСИС, которая нашла отражение в обновленном бренде вуза.

Первокурсники Университета МИСИС на проекте «Погружение»

Алевтина Черникова, ректор НИТУ МИСИС:

«Сохраняя традиции, НИТУ МИСИС ставит перед собой амбициозную цель стать глобальным лидером в области материаловедения и ведущим вузом в ряде прорывных технологий. Для этого у нас есть все необходимое: талантливые исследователи, созданная современная научно-исследовательская инфраструктура, персонифицированная образовательная среда, поддержка бизнес-сообщества.

Новое позиционирование и визуальный облик бренда позволят подчеркнуть роль Университета МИСИС в академической и бизнес-среде, инновационных проектах, деле подготовки востребованных специалистов – ученых и инженеров, способных решать самые актуальные задачи современной экономики».

К ребрендингу МИСИС подтолкнула, в том числе, победа в федеральной программе «Приоритет 2030» в рамках как базовой, так и специальной части «Исследовательское лидерство». Необходимость назревших изменений подтвердили и в Минобрнауки РФ. НИТУ МИСИС стал одним из лидеров перемен в высшей школе.

Андрей Волков, научный руководитель программы «Приоритет 2030»:

«Университетам важно не только понимать, какое место они хотят занять в национальной и международной системах высшего образования, но и широко объявить о своих конкурентных преимуществах и намеченных целях – от этого зависит успешное международное позиционирование российской науки, промышленности и, в итоге, страны».

Запуск ребрендинга в преддверии Дня знаний поможет познакомить с новым позиционированием университета максимальное количество первокурсников. Традиционно накануне первого сентября для них проводится адаптационный проект «Погружение», где молодые люди узнают об особенностях образовательного процесса, возможности погрузиться в увлекательный мир науки, знакомятся с однокурсниками и преподавателями, участвуют в тренингах и мастер-классах. В этом году именно первокурсники первыми познакомились с новым брендом и изменениями, которые происходят в Университете МИСИС.