«Горбачев был наивным романтиком»: Никас Сафронов оценил вклад умершего Генсека в историю России

Никас Сафронов с Горбачевым Фото: Личный архив

Известный художник Никас Сафронов оценил вклад первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева в историю России. По его мнению, в действиях политика не было корысти и злых помыслов, даже когда он проводил неправильную политику.

– У меня Горбачев ассоциируется с переходным цветом. Как в светофоре есть зеленый, есть красный цвет. А между ними – желтый. Михаил Сергеевич был хорошим человеком. Но совершил много ошибок. Он был наивным романтиком. Не очень подходящее качество для политика. Но он сыграл большую роль в истории нашей страны и всего мира.

С М.С. Горбачевым Фото: Личный архив

По словам Сафронова, Горбачев был одним из первых, кто обратил на него внимание, когда он был еще начинающим художником.

- Он увидел сюжет обо мне в программе «Взгляд». И захотел познакомиться. Это – начало 90-х. Он еще был Президентом СССР. Его помощник, фамилию, к сожалению, не помню, привел Михаила Сергеевича ко мне в мастерскую на Малой Грузинской. Михаил Сергеевич посмотрел картины. Я подарил ему одну из своих работ.

С тех пор мужчины поддерживали отношения, которые Сафронов, по его признанию, очень ценил.

С Раисой и Михаилом Горбачевыми Фото: Личный архив

- Мы не дружили, но общались. Однажды на мероприятии в Кремле Горбачев подошел ко мне и взял меня под руку. На этой встрече с деятелями культуры был Валентин Гафт, который заметил этот «жест доброй воли». И мы с ним так познакомились. Я неоднократно писал портреты Михаила Сергеевича. Приезжал к нему в Горбачев-Фонд. Дважды бывал у него на днях рождения. Он посещал мою мастерскую. Бывал у меня с Раисой Максимовной. После ее ухода он хотел, чтобы я сделал её портрет. В общении он был сентиментальный, душевный, теплый человек.

Горбачев Михаил Сергеевич Фото: Личный архив

Сафронов считает, что Горбачев был, безусловно, исторической личностью.

- Он сделал много хорошего и плохого для нашей страны. Как говорил другой известный политик: хотел как лучше, а получилось как всегда. Но он изменил мир. Начал реформы. В стране было всеобщее воодушевление. Происходили колоссальные перемены. Возможно, реформы пошли бы по-другому, если бы рядом с Горбачевым была команда профессионалов, советников, которые бы его направляли. Но таких не было. Поэтому и ошибки. Но в действиях Горбачева не было корысти и злых помыслов, даже когда он проводил неправильную политику. В западном мире его всегда очень любили. Он был витриной России. Я видел, как хорошо его принимали в Германии. Запад был благодарен ему за то, что он сделал: разрушил Берлинскую стену. Потом Запад все эти победы использовал в своих интересах. Но тогда все были воодушевлены дружбой с Россией.