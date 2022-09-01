Олеся Железняк: "Когда читаю, что в "Ленкоме" творится ужас-ужас, не понимаю, откуда берется эта информация"

Актриса Олеся Железняк с коллегами. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Олеся Железняк за последние три года совершила прорыв в родном «Ленкоме». В ее репертуаре появилось несколько главных ролей. 2 сентября выходит спектакль «Последний поезд» в постановке Антона Яковлева, где Железняк будет играть ту же роль, что когда-то играла Фаина Раневская в спектакле «Дальше – тишина…». В октябре еще одна премьера по пьесе Алексея Арбузова «Старомодная комедия» в постановке Романа Самгина. О новом сезоне и атмосфере в театре Марка Захарова, мы поговорили с актрисой.

- Олеся, лично у вас в «Ленкоме» период ренессанса…

- Это правда: я стала больше играть. Так сложилась судьба, - говорит Железняк. - Я с благодарностью и нежностью вспоминаю Марка Захарова. Он взял меня на свой курс в ГИТИСе, потом принял в театр. Еще студенткой играла в спектаклях Захарова в «Ленкоме». И вообще много играла, но больших ролей, а уж тем более в постановках Марка Анатольевича, у меня не было. Обиды не было. Даже когда ничего нового не играла в течение пяти лет. Я это компенсировала работой в антрепризе, которую Марк Анатольевич не жаловал.

Когда играешь в спектаклях такого мастера как Марк Захаров, ты всегда защищен его талантом, именем, авторитетом. В антрепризе за тобой никого нет, рассчитываешь только на себя. И это дало колоссальный опыт.

Сейчас я играю роли, о которых можно мечтать. За это благодарна Марку Борисовичу Варшаверу (директору «Ленкома» - Ред.), он ценит меня как артистку. Артисту очень важно, когда в него верят. Я очень сомневающийся в себе человек, все время кажется, что не справлюсь. А тут такая поддержка.

- Есть и другое мнение: после ухода Марка Захарова в «Ленкоме» главные роли стали играть артисты массовки, которых Марк Анатольевич «держал на скамейке запасных». И это сказалось на качестве спектаклей...

- Категорически не согласна. На сцену выходят артисты, которых принял в труппу именно Марк Захаров. Чтобы понять хороший артист или нет, он должен себя проявить в работе, а не сидеть на «скамейке запасных». И в этом заслуга Варшавера, который занял всю труппу. Восстановлен спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва». Премьер стало больше, много вводов, молодежь наконец стала играть большие роли. При этом театр бережно относится к спектаклям Марка Захарова.

- Какая атмосфера в театре? С одной стороны, выходят премьеры. С другой, идет суд за авторские права Марка Захарова (с «Ленкомом» судится дочь режиссера – актриса Александра Захарова – Ред.).

- Потеря Марка Анатольевича Захарова невосполнима. Но, когда я читаю, что после его ухода в театре творится ужас-ужас, не понимаю, откуда берется эта информация. Нападки на нашего директора несправедливы. Марк Борисович Варшавер многим артистам, да большинству, которые годами сидели без работы, эту работу дал, что дорогого стоит. Обстановка хорошая. Артисты много работают. Мне трудно судить изнутри об уровне наших спектаклей. Но говорят о том, что «уровень упал» люди, которые спектакли не смотрели. Если бы они посмотрят «Поминальную молитву», поменяли бы свое мнение.

- 2 сентября в «Ленкоме» – премьера спектакля «Последний поезд» в постановке Антона Яковлева. Вы играете главную женскую роль – Люси Купер. Много лет назад эту роль играла Фаина Раневская в знаменитом спектакле Театра им.Моссовета «Дальше- тишина...». Над вами довлеет неизбежное сравнение?

- Не довлеет. Фаина Раневская – великая актриса. Но наш спектакль рождался в другое время с другим режиссером. И зритель сегодня не тот, что был 40 лет назад. Мы с Виктором Раковым играем пожилую пару, но не стариков. Стараемся выйти из возрастных рамок. Это будет история отношений родителей и детей: разные поколения находятся на разных этапах жизни и поэтому не понимают друг друга. Хотелось бы, чтобы зрители после спектакля позвонили своим родителям и сказали те важные слова, которые от них так хотят те услышать.

- Вы многодетная мать, воспитываете четверых детей. К 1 сентября готовили детей в школу или они уже взрослые и самостоятельные?

- В этом году старший сын Савелий поступил в театральный институт им.Щукина. Отговорить его идти в артисты нам с мужем не удалось. Трое младших - школьники. Поэтому с утра (мы беседовали за два дня до начала учебного года – Ред.) ездила за тетрадками. Потом были репетиции и прогон в «Ленкоме». Потом снова - учебники и школьная форма. А вечером играла в антрепризе в Химках. Примерно в таком режиме живу много лет. Семья меня терпит пока.

- Какие планы в кино?

- Очень хочу сниматься, потому что обожаю кино. Но меня мало приглашают. Мне кажется, что в кино могла бы сделать больше.