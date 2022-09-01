В Турции вспомнили о помощи России в войне за независимость

Музей, посвященный историческим событиям столетней давности, открылся в городе Амасра на Черном море Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Пока на Западе пытается исключить Россию из культурного и исторического пространства, в Турции открылся музей «Черноморский флот в национально-освободительной борьбе», где представлены экспонаты, связанные с помощью Советской России молодой Турецкой Республике в её войне с западными интервентами в 1919-1923 годах.

Музей открылся в восхитительной византийской церкви IX века в городе Амасра на черноморском побережье Турции. Ранее она использовалась как мечеть, затем после землетрясения 1968 года оказалась заброшенной, пока Минкультуры Турции не отреставрировало её, превратив в жемчужину колоритного приморского городка.

Амасра - маленький живописный городок с населением чуть больше шести тысяч человек, которое утраивается на время туристического сезона. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Турки отлично помнят, кому они обязаны победой в Войне за независимость, - Советская Россия, несмотря на собственное тяжёлое положение в те годы, усиленно помогала Турции оружием, золотом...

- Амасра была важнейшим пунктом на Чёрном море с точки зрения обеспечения безопасности поставок из России вооружения в турецкие порты, - рассказывает начальник управления департамента культуры и туризма провинции Бартын Хасан Керим Шенъюрт. - Поставки начались в 1921 году, и тогда же в Амасре была построена военная база: она ликвидировала угрозу региону с запада, обеспечивала приём российского вооружения, отсюда же осуществлялись разведывательные полеты военной авиации. Не будь поддержки России, мы бы вряд ли смогли только собственными силами справиться с западной военной мощью, которая навалилась на нас и практически расчленила страну.

Он добавил, что большая часть исследовательских работ по созданию и информационному оформлению музея была проведена на основе исторических материалов, предоставленных Русским Домом в Анкаре. Отметим, что две тематические картины, которые представлены в экспозиции, написаны корреспондентом «Комсомольской правды».

Половина моделей кораблей и самолётов созданы руками местных умельцев по историческим чертежам, взятым из архивов и военных музеев, остальные построены по сохранившимся фотографиям и техническим характеристикам, обнаруженным исследователями в различных открытых источниках, в том числе российских. Всего в экспозиции представлены 15 моделей кораблей и самолётов.

Крепость Амасры ждёт своей очереди в предварительном Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, а этим летом начались раскопки античной Амастриды. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Это второй музей города после археологического, - гордо заявляет Шенъюрт. - И мы особенно рады, что нам удалось приурочить его открытие к 100-летию нашей победы над греческими оккупантами в битве при Думлупынаре.

На церемонию открытия пришёл почти весь город, было жарко и многолюдно. Губернатор Бартына Нуртач Арслан сказала короткую эмоциональную речь и перерезала голубую ленточку. А горожане радовались, что в городе появился ещё один туристический объект.

Амасра - маленький живописный городок с населением чуть больше шести тысяч человек, которое утраивается на время туристического сезона. Однако она обладает уникальным географическим положением - расположена на узком перешейке, с обеих сторон которого видно море, а также имеет массу исторических памятников. В частности, крепость Амасры ждёт своей очереди в предварительном Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, а этим летом начались раскопки античной Амастриды.

Картина корреспондента «КП», которая теперь висит в музее. На ней изображена церковь IX века, в которой открыта экспозиция. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Вы наверняка знаете про Эфес, Бергаму, Афродисиас, но вряд ли слышали про Амастриду, - лукаво улыбается Шенъюрт. - Но подождите немного: скоро миру предстанет город, который будет ничуть не менее грандиозным. Смотрите: раскопки идут чуть больше месяца, но мы уже обнаружили столько всего, включая отлично сохранившиеся древнеримские колонны, что мир ахнет!

Фотографировать раскопки пока нельзя, зато можно погулять по древнеримскому Бедестену (крытому рынку), который прекрасно сохранился при минимальной реставрации.

«Это самый большой и цельный комплекс Римской империи, имеющийся на территории Турции. Надеюсь, он тоже будет вскоре включён в новый туристический маршрут», - говорит мой гид.

В планах туристических властей Бартына и Амасры завязать более тесные связи с Россией с прицелом на возможные совместные проекты, связанные с сохранением нашей общей истории.