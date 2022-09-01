Как прошли звездные линейки: Асмус пропала, Прилучного разлучили с детьми, а Маликов поставил точку в слухах о разводе

Семья Джигана на школьной линейке. Фото: из соцсетей

День, в который семейные знаменитости трепещут ничуть не меньше рядовых родителей, настал. Теперь ближайшие девять месяцев они тоже будут жить от каникул до каникул, ругаться в родительских чатах и проводить вечера за домашкой. Но сегодня главное - запостить фоточки со школьной линейки. Сайт KP.RU прошерстил соцсети и выяснил, что с этим заданием звезды справились на отлично.

Так, Лера Кудрявцева отвела на линейку "гимназистку" Машу - ее четырехлетняя дочь отправилась в подготовительный детсад элитной гимназии. Кстати, этим выходом телеведущая убила двух зайцев, попутно опровергнув слухи о разводе: рядом с Лерой сиял от гордости ее молодой муж-хоккеист Игорь Макаров.

Лера Кудрявцева с семьей. Фото: из соцсетей

По тому же пути пошел и Дмитрий Маликов, которого подозревали в расставании с женой Еленой Изаксон после 30 лет брака. На кадрах со школьного двора вся семья предстала вместе впервые за долгое время: так четырехлетнего Марка проводили в подготовительный класс.

Дмитрий Маликов с семьей. Фото: из соцсетей

Из четырех детей Джигана и Оксаны Самойловой в школу пошли только старшие дочки: Ариела - в пятый класс, Лея - во второй. Сам рэпер чуть не проспал линейку, да и дети явно не выспались: кадры зевающей Леи, которая из-за своих постоянных конфузов уже стала ребенком-мемом, заполонили соцсети.

Дочери Джигана. Фото: из соцсетей

Кстати, еще один "мемный" кадр с 1 сентября - Гном Гномыч на пороге школы: спортсмен-третьеклассник, похоже, не в восторге от предстоящих уроков.

Гном Гномыч. Фото: из соцсетей

Сразу несколько знаменитых мам и пап побывали на линейке впервые. Так, Кети Топурия отвела в гимназию дочь-первоклашку Оливию. Владимир Пресняков вместе со всей семьей проводил в школу семилетнего сына Артема. А Александр Ревва наконец вернулся в Москву после нескольких месяцев испанской сиесты и отправил в первый класс младшую дочь Амели.

Кети Топурия с дочкой. Фото: из соцсетей

Владимир Пресняков с семьей. Фото: из соцсетей

Дочь Александра Реввы. Фото: из соцсетей

Свою первоклашку привела на линейку и актриса Екатерина Климова: ее младшая дочь Изабелла от Гелы Месхи пошла в ту же школу, что и старшие братья Матвей и Корней от брака с Игорем Петренко. А вот самая старшая наследница, 20-летняя Елизавета на празднике присутствовала в качестве "группы поддержки": два года назад девушка стала студенткой МГУ.

Младшая дочь Екатерины Климовой. Фото: из соцсетей

Екатерина Климова с детьми. Фото: из соцсетей

Впервые сесть за парту сегодня должна была и дочь Павла Прилучного, однако, бывшая жена Агата Муцениеце увезла Мию и старшего сына Тимофея "далеко от Москвы".

- Жаль, что мы сегодня не вместе, - признался в соцсетях Прилучный, который уверяет, что недавняя свадьба никак не помешает ему исполнять отцовские обязанности.

Павлу Прилучному пришлось постить фото двухлетней давности. Фото: из соцсетей

Дочь Бориса Грачевского Василиса - теперь ученица четвертого класса. На линейку она пришла с мамой-телеведущей Анной Грачевской, которая после развода с режиссером вновь вышла замуж и наконец счастлива в браке.

Дочь Бориса Грачевского. Фото: из соцсетей

Еще один новоиспеченный четвероклашка - сын 54-летней Ольги Кабо. На линейку знаменитая мама отвела Витю одна: ее недавний развод с обанкротившимся бизнесменом Николаем Разгуляевым закончился скандалом и делёжкой имущества.

Ольга Кабо с сыном. Фото: из соцсетей

С третьеклассницей Настей на линейке позировал папа Гарик Харламов. А вот мамы Кристины Асмус рядом замечено не было: после прогремевшей накануне новости о возбуждении дела о фейках актриса не выходит на связь.

Гарик Харламов с дочкой. Фото: из соцсетей

Филипп Киркоров, по традиции разодетый в бренды, отвел сына Мартина в четвертый класс, а дочь Аллу-Викторию - в пятый. Наследница поп-короля будет учиться в международной школе в параллели с младшей дочкой певицы Глюкозы, 11-летней Верой. А вот на линейку к старшей дочке Лиде, которая теперь называет себя Рэй, артистка не успела и проводила ее в школу по видеосвязи.

Филипп Киркоров с семьей. Фото: из соцсетей

Глюкоза с младшей дочкой. Фото: из соцсетей

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