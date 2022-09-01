Минобороны России: в военных училищах начали изучать опыт спецопераций

Начальник Генштаба – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов. Фото: Министерство обороны РФ

Начальник Генштаба – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов в ходе доклада Министру обороны заявил о готовности высших военных учебных заведений использовать новые программы обучения с учетом опыта специальных военных операций и выполнения задач в Нагорном Карабахе и Сирии.

«Программы обучения слушателей и курсантов обновлены с учетом опыта специальной военной операции, выполнения миротворческих задач в Нагорном Карабахе и применения Вооруженных Сил в Сирийской Арабской Республике», - доложил Герасимов главе военного ведомства.

Начальник Генштаба уточнил, что в новом учебном году «основные усилия будут сосредоточены на формировании практических умений по управлению действиями воинских частей, соединений, объединений и межвидовых группировок войск в условиях боевой обстановки».

Отметим, что учебные программы в военных училищах и академиях Минобороны обновляются ежегодно с учетом развития военной науки. Крайнее обновление, как пояснили в Минобороны России, касается «эксплуатации и боевого применения робототехнических комплексов и систем, беспилотных летательных аппаратов».