Хватит пресмыкаться: Мария Шукшина, Ольга Будина, Юрий Кара и Никита Михалков предлагают России отказаться от «Оскара»

Никита Михалков предлагает России игнорировать церемонии американских киноакадемиков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1995 году в Лос-Анджелесе с дочкой Надеждой на руках после нескольких шотов виски Никита Михалков получил «Оскар» за картину «Утомленные солнцем». В 2008 году на престижную кинопремию выдвигался другой его фильм — «12».

— К счастью, у меня много работы, поэтому нет времени, чтобы сидеть, зажав кулаки, и ждать — будет — не будет [ли «Оскар» у фильма «12»], — иронизировал тогда русский режиссер. — Что бы ни было, я благодарен богу, что я эту картину сделал.

Теперь на дворе 2022 год, ситуация в мире, мягко говоря, значительно поменялась. И теперь Михалков предлагает России игнорировать церемонии американских киноакадемиков.

Никита Михалков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как же так?

Да все просто. Если западный мир решил отменить Россию по всем фронтам — спортсменов, актеров, музыкантов и просто всех русских людей без разбора, то почему мы должны ориентироваться и сотрудничать с американской кинопремией? Отправлять туда фильмы, чтобы их рассматривали на возможность премирования. Кому-то там вообще наши настоящие фильмы и быт интересны? (Кроме как в лубочном исполнении Андрея Звягинцева, Кирилла Серебренникова, Кантемира Балагова и других сверхреалистов, любящих вывернуть наизнанку ужасы и кошмары жизни в мракобесной России).

Российский оскаровский комитет, который после смерти режиссера Владимира Меньшова возглавил Павел Чухрай, должен осенью 2022 года выдвинуть от России фильм, претендующий на «Оскар». И Никита Михалков призвал сделать символический жест, отказавшись отправлять русское кино в США.

— Я вышел из этого [оскаровского] комитета, считаю, что он абсолютно не нужен, — подчеркнул режиссер. — Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно.

Вместо обожествления «Оскара» Михалков предложил альтернативу — Евразийскую киноакадемию по аналогии с Американской академией кинематографических наук и искусств. И вручать премии в рамках работы этой академии.

Предложение Никиты Сергеевича, который в последнее время рубит правду-матку в авторской программе «Бесогон» вроде бы должно было вызвать волну негодования: как так, что за мракобесие, почему мы теперь не любим «Оскар», ведь эту премию и сам Михалков получал! Но чем больше проходит времени, тем больше у необычной инициативы сторонников.

Так, предложение поддержала звезда сериала «Граница. Таежный роман» Ольга Будина.

— Принимая участие в том или ином конкурсе, мы же, наверное, узнаем правила проведения этого конкурса, — намекнула на новые «квоты» Голливуда по числу ЛГБТ-представителей в каждой картине. — Так вот, их правила не подходят нам. Зачем же нам в нем участвовать?

Режиссер фильма «Мастер и Маргарита» Юрий Кара тоже согласился с бесперспективностью идеи бороться за «Оскар» в наше время. Ведь объективность американских кинокритиков оставляет желать лучшего. А российские режиссеры в желании угодить вкусам и видению специалистов из США нашей страны, очевидно, искажают картину мира и снимают некачественное кино.

— Кому-то, может быть, приятно, если их по головке погладят, но мы гораздо выше этого в культурном смысле, — подчеркнул Кара. — Мы — наследники Достоевского и Чехова!

С этим согласна и заслуженная артистка России Мария Шукшина. Она отметила, что наша страна только-только начала освобождаться от влияния Запада и продвигать отечественные фильмы с «родными русскому человеку ценностями и взглядами». Именно на этом, а не на заискивании перед «Оскаром», и стоит сделать акцент, по мнению актрисы.

— По аналогии с тем, как мы воспитывались в свое время в Советском Союзе, — напомнила Шукшина. — И кстати, хорошо воспитаны. Дух сохранился — и наше-то поколение и поддерживает специальную военную операцию, и поддерживает традиционные культурные ценности нашей страны.