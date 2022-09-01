Минобороны: спецназ Зеленского собирался прикрываться миссией МАГАТЭ

Российский военнослужащий на территории Запорожской АЭС. Фото: REUTERS

Минобороны России наконец объяснили цель развязанных в день приезда экспертов МАГАТЭ боевых действий украинских диверсионных групп, которые высадились со всех сторон АЭС под прикрытием артиллерийского огня.

«Атаки не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом В.Зеленского данной военной провокации. Именно с завершением подготовки операции по захвату украинскими диверсантами Запорожской АЭС в день приезда экспертов МАГАТЭ была обусловлена отмена визита Р.Гросси на станцию 31 августа, вместо которой прошла его «внеплановая» встреча с Зеленским. Очевидно, что в случае успеха операции киевского режима по захвату станции, глава МАГАТЭ Р.Гросси и эксперты миссии стали бы «живым щитом» украинских диверсантов для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями российских вооруженных сил», - заявили в Минобороны России.

Выходит, что спецназ Зеленского собирался прикрываться миссией МАГАТЭ. После силового захвата атомной станции Вооруженных сил Украины стали бы использовать иностранную делегацию в качестве «живого щита».

«Роль миссии МАГАТЭ в таком случае сводилась бы к фиксации нового статус-кво, - «Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева», при новой волне громких заявлений Вашингтона и европейских столиц с призывами к России обеспечить «демилитаризованную зону» вокруг АЭС, где должны остаться наблюдатели МАГАТЭ под охраной украинских военных», - пояснили планы киевской власти в военном ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что провокация была сорвана эффективными действиями подразделений российских вооруженных сил и Росгвардии. А миссия МАГАТЭ по главе с Р.Гросси ничего не оставалось делать, как прибыть на атомную электростанцию и начать плановую работу при полном обеспечении ее безопасности российской стороной.

«Заслуживает уважение позиция Р.Гросси и его команды, все-таки выехавших на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ. В этой связи нам совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС. Вместе с тем, вызывает обоснованное недоумение отсутствие публичной реакции по поводу действий Киева в районе Запорожской АЭС со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Подобное молчание не только бросает тень и ставит под сомнение объективность подходов ООН в ситуации вокруг Запорожской АЭС, но и ведет к дальнейшему росту эскалации там обстановки при полной безнаказанности киевского режима», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Те, кто кукловодит Зеленским, совершенно не гнушаются методами террористов. Этот их почерк прослеживается от специальных операций в Афганистана и Сирии. Западные спецслужбы были готовы использовать делегацию МАГАТЭ фактически в качестве заложников. И очевидно, что члены комиссии не просто знали об этом, но получили веские гарантии безопасности от заказчиков этой преступной провокации. Не верится, что их могли использовать втемную.