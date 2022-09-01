Барановская, Глюкоза, Кудрявцева и Бабкина отвели наследников в школу: как нарядились звезды на линейку

Надежда Бабкина на линейке в гимназии имени примакова с внучками Верой и Марфой. Фото: СОЦСЕТИ

Звезды отвели детей в школы. Артисты тоже готовились к началу учебного года и продумали свои образы на школьные линейки – знали заранее, что оценивать их будут миллионы подписчиков в их социальных сетях. Выбрали 10 самых элегантны образов знаменитостей на дне знаний 1 сентября 2022.

Юлия Барановская с дочкой Яной Аршавиной. У Барановской три школьника в семье — дочь и два сына: Артем и Арсений. Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущая Юлия Барановская отправила в школу трех детей: Артема, Яну и Арсения. Перед этим Юлия успела заехать на прямой эфир программы «Доброе утро». После этого отвезла в школу Арсения, и поспешила на линейку в подмосковную гимназию им. Е.И. Примакова – там учится ее дочь Яна Аршавина. Барановская справилась с квестом – успеть в разные школы: трое ее детей посещают разные учебные заведения, так как у всех разные интересы и задачи. Старший сын телеведущей Артем Аршавин учится в международной школе, где занятия начались еще в конце августа. Поэтому 1 сентября Юлия посетила две линейки. Барановская рассказала в чем похожи три ее ученика Артем, Яна и Арсений: «Мои дети идут в школу с удовольствием, понимают зачем им это нужно, хотят получать знания».

Юлия Барановская выбрала для прохладного 1 сентября классический деловой лук: идеальный образ для директора школы, бизнесвумен, телеведущей. Кремовые балетки известного бренда, кремовое шерстяное пальто, и коралловый брючный костюм.

Надежда Бабкина ведет на линейку внучку Марфу. Фото: СОЦСЕТИ

Народная артистка и руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина никогда не пропускает День знаний внуков: Георгия, Веры и Марфы. Дети посещают гимназию имени Примакова. Надежда Георгиевна всегда одета элегантно и модно. Вот и в этот раз безупречный лук: яркое красное шерстяное пальто классической длины ниже колена с кроссовками – идеальная пара. Отличный белый штрих – жемчуг в ушах. Младшая внучка звезды Марфа тоже в тренде – стеганые пальто вернулись в гардеробы модниц с допандемийного сезона.

Оксана Самойлова и репер Джиган привели дочек в школу. Джиган в костюме и шерстяном пальто, а девчонки без колготок. Фото: СОЦСЕТИ

Рэпер Джиган с женой блогером и бизнесвумен Оксаной Самойловой привели в частную подмосковную школу дочек Ариелу и Лею. Мама учениц Оксана Самойлова поделилась эмоциями: «Детям - сил, трудолюбия и новых вершин, родителям – терпения. Мы сегодня отправили во второй и в пятый классы. Ну и осень как обычно не подкачала и прибыла точно по расписанию. Если честно, я не знаю ни одного ребенка, который любил бы ходить в школу. Я бы даже сейчас, будучи взрослой, согласилась на что угодно, но только не туда!»

Самойлова в своем репертуаре – на улице +10, а она в мини и без колготок. Оксана нарядилась модно: отличный лук для концерта или ужина в ресторане – модная короткая косуха и мини платье с огромным накладным воротником, ботинки с носочками – тоже в топе. Отец семейства одет по погоде – в костюме и шерстяном пальто.

Певица МакSим на линейке в школе № 1287 среди почетных гостей. Фото: СОЦСЕТИ

Певица МакSим на линейке в московской школе №1287 среди почетных гостей. В этой школе учатся дочке звезды. Марина с другими гостями выпустила в небо голубей – так отметили начало учебного года. Было много трогательных речей, поздравлений.

МакSим оделась модно и по погоде: но вышло слишком много вещей креативного кроя – они хороши каждая по отдельности. Шифоновая блузка с воротником-бантом, сверху шерстяной кейп – эта бесформенная верхняя одежда идеальна для хрупких женщин и классические брюки. Сложный образ с нагромождением деталей: здесь нужно было или блузу попроще, или пальто классического кроя.

Мария и Павел Погребняк и три их ученика. Фото: СОЦСЕТИ

Блогер Мария Погребняк с супругом футболистом Павлом Погребняком привели в частный международный лицей трех сыновей. Тот случай раз в году, когда Мария строга и элегантна как «учительница первая моя»: модный костюм с узкими брюками и строгим пиджаком в «мужском стиле». Фишка образа – туфли на платформе.

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская и их Саша. Мальчик пошел в 3-й класс. Фото: СОЦСЕТИ

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко с женой продюсером Яной Рудковской проводили на линейку сына Александра. Рудковская сообщила: «Сашка – третьеклашка! Снова в школу. Всех с днем знаний. Успехов в учебе и спорте». Мальчик учится в обычной общеобразовательной школе, из-за плотного графика тренировок по фигурному катанию у Александра Плющенко индивидуальный план учебы.

Яна Рудковская как известно одевается модно и дорого – классический вариант делового шика: строго и с изюминкой – из-за узких укороченных брюк и самой модной обуви лета слингбэков.

Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной. Фото: СОЦСЕТИ

Блогер и телеведущая Ксения Бородина по одному адресу отвела старшую дочь Марусю в школу, а младшую Теону в садик. В гимназии имени Примакова есть корпус для дошкольного образования – детский сад с мощной образовательной программой.

Ксения Бородина нарядилась на линейку смело: образ очень похож на тот, что был у Оксаны Самойловой. Очень короткое платье, кожаная «косуха», белые носки и ботинки. Идеальный лук для вечеринки.

Лера Кудрявцева и ее Мария. Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущая Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым отвели дочь Марию в дошкольную группу детского сада при гимназии имени Примакова. Лера Кудрявцева продумала свой образ до мелочей: кофе с молоком из натуральных тканей и мягких линий создает уютный повседневный, но при этом элегантный образ заботливой мамы – никаких обтяжек-утяжек-оголений и прочих демонстраций того, что демонстрировать в школе не нужно. Кудрявцева умеет себя правильно подать.

Ольга Кабо отвела Виктора в 4-й класс. Фото: СОЦСЕТИ

Актриса Ольга Кабо с сыном Виктором и солнечным букетом из подсолнухов пришли на линейку в частную подмосковную школу. Кабо отвела сына в 4-й класс и пожелала всем в учебном году: «Терпения и сил в нелегком труде овладения знаниями». Ольга пришла на линейку в костюме актуального цвета морской волны – отличный вариант для дня знаний, деловой встречи, премьеры. По прогнозам стилистов этот образ можно будет эксплуатировать еще пару сезонов. Цвет освежает, молодит, добавляет настроения, а крой костюма подчеркивает достоинства фигуры и скрывает недостатки.

Певица ГлюкоZа с младшей дочкой Верой. Фото: СОЦСЕТИ

Певица ГлюкоZa отвела в частную подмосковную школу старшую и младшую дочь. Мама девочек выбрала свежий повседневный образ – так стилисты рекомендуют ходить на работу в офис этой осенью модницам: шерстяной лонгслив, бежевый жакет и джинсы. Прекрасный лук для школьной линейки – и по погоде, и по моде. Наталья Ионова расчувствовалась после линейки: «Признаюсь честно - стояла и немного растрогалась, что уже такие взрослые дочки у меня. Поздравляю вас с днем знаний, сил вам и терпения».