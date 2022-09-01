Экопремия-2022: Сбор заявок продлен до 20 сентября

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Да, мы решили продлить сбор заявок на премию до 20 сентября. Несмотря на большое количество работ, которые мы получили с мая по август, нам хочется продлить удовольствие. Ведь мы уверены, хороших проектов много не бывает. Наша экопремия – не просто конкурс. Профессиональная награда за успехи компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России. Ее основная миссия - подчеркнуть важность бережного отношения к природе.

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В прошлом году мы посвятили премию к тематике федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Для нынешнего конкурса расширили границы и уделили внимание четырем стихиям - воде, воздуху, лесу, земле.

ВАЖНО!

Если вы тоже хотите стать участником премии и нашим другом, то на сайте ecopremiya.kp.ru выберите понравившуюся номинацию, заполните «визитку» участника (название и краткое описание проекта (до 300 знаков), название компании/организации, 1 фото).

«Комсомольская правда» ждет ваши экологические инициативы на Национальную экологическую премию. Фото: Shutterstock

НОМИНАЦИИ

- «ЭкоТехнология» - научный проект, направленный на эффективное обращение с отходами производства и потребления, на снижение нагрузки на окружающую среду и т.д.

- «ЭкоРегион» - территория, наиболее благоприятная для жизни по экологическим условиям.

- «ЭкоПредприятие» - предприятие, добившееся наиболее значимых результатов по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу, по снижению влияния вредных стоков на водоемы, по рекультивации свалок и строительству очистных сооружений.

- «ЭкоЛидер» - лидер, добившийся наиболее значимых результатов в рамках публичной деятельности по защите природы, популяризации экологических знаний и т. п.

- «ЭкоПродукт» - общественно значимый проект НКО или социальная инициатива, в результате которых появляется продукт (пищевое, бытовое или производственное изделие), не оказывающий или снижающий вредное воздействие на окружающую среду.

- «Мы в ответе» - практики, направленные на повышение качества жизни бездомных животных, на сохранение их здоровья, а также направленные на популяризацию ответственного обращения с животными и снижение числа бездомных животных на определенной территории.

- «ЭкоИнициатива» - природоохранные проекты и начинания бизнеса России. Победители проекта определяются решением экспертного совета Премии и народным голосованием.

- Гран-при Национальной экологической премии - награда имени Василия Пескова. Вручается Медиагруппой «Комсомольская правда» за самый заметный вклад в решение экологических проблем.