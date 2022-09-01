ШОС станет нашим ответом НАТО: уже в сентябре Россия и Китай укрепят стратегический союз

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии встречи глав государств перед началом заседания Совета глав государств ШОС. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости/POOL/ТАСС

Подготовка к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который должен пройти в середине сентября в Самарканде (Узбекистан), вышла на финишную прямую. Владимир Путин намерен лично прибыть в Самарканд, иначе он бы не пригласил на саммит президента Турции, и всех сейчас интересует, приедет ли на саммит лидер КНР, который с начала пандемии не покидал Китай. Все это свидетельствует о том, что планируемый саммит должен стать не рядовым мероприятием, а событием, на котором могут быть приняты решения стратегического характера.

Что, кстати подтвердил и министр обороны России Сергей Шойгу, который на прошедшем совещании министров обороны стран – членов ШОС заявил о неизбежности превращения организации в новый международный центр силы, отметив нарастание турбулентности международной обстановки.

- Сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки... В регионе Шанхайской организации сотрудничества, как и в мире в целом, обостряются угрозы, не утихают локальные кризисы, появляются новые серьёзные вызовы. В этих условиях неизменно возрастает роль ШОС в качестве нового центра силы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права, - аргументировал позицию России министр обороны РФ.

Собственно говоря, ШОС в свое время и была создана, в первую очередь, для обеспечения региональной безопасности и противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также для борьбы с наркотрафиком. И это при том, что никогда ШОС не позиционировалась и не являлась ни военно-политической структурой, в отличие от того же блока НАТО или ОДКБ, или даже просто регулярным международным совещанием по безопасности (есть и такой формат международного сотрудничества).

КТО ПОСЛЕДНИЙ? Я ЗА ВАМИ

Напомним, организованная вначале как "Шанхайская пятерка" (Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан) в 1992-м году, структура превратилась в ШОС в 2001-м с присоединением к ней Узбекистана. С тех пор в организацию вступили еще и два заклятых противника Индия и Пакистан, а на очереди еще и Иран. Наличие в одной структуре Индии и Пакистана – лучшее свидетельство того, что перед лицом общих задач могут объединиться даже противники. Залог такого успеха заключается в том, что все страны-участницы имеют равное право голоса, нет какого-то единоличного лидера, который подминает всех остальных, задает удобную только для него повестку и формирует решение под свои интересы. Как это, например, с самого момента создания и по нынешний день происходит в НАТО или других союзах, созданных по инициативе США.

Сейчас в ШОС официально входят восемь стран: Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Именно поэтому в ШОС уже выстроилась очередь. Причем, из таких стран, о которых еще вчера вряд ли кто мог бы подумать, как об участниках этого объединения. Десять стран попросили рассмотреть заявки на повышение их статуса в составе ШОС. Арабские Сирия, Египет, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, из Юго-Восточной Азии - Мьянма, Камбоджа и Непал, из ближнего зарубежья РФ — Армения и Азербайджан. Причем, ОАЭ даже попросили, в нарушение установленного регламента, сразу предоставить им сразу статус членов объединения, минуя статус страны-наблюдателя. А еще есть Белоруссия и, как уже говорилось, Иран. Территория стран ШОС – это 60% площади всей Евразии, население (3,4 млрд. человек) – половина населения планеты, и вскоре эти показатели увеличатся в еще большую сторону. Ключевые понятия для объяснения этого феномена - всего лишь два слова, ради которых и создавалась ШОС: стабильность и региональная безопасность.

ПРОТИВ ЛОМА - ЛОГИКА

Многие эксперты отмечают сейчас, что Москва намеревается превратить ШОС не просто в новый центр силы, а в такое своеобразное анти-НАТО, а некоторые даже указывают на бесперспективность подобных попыток. Вот только определяющим здесь являются не пожелания лично Путина, не субъективные стремления Москвы, а объективная реальность, которая не оставляет странам, не желающим жертвовать своим суверенитетом в угоду и под диктовку Вашингтона, иного выхода.

Политика НАТО и, в первую очередь, США всегда, а в последние годы это проявилось особенно четко, была направлена на подрыв региональной безопасности, когда только Вашингтон мог рассудить спорящих и погасить провокации, которые сам же и устраивал. И с каждым разом США все больше поднимали цены своих "услуг".

Но с появлением ШОС ситуация изменилась, поскольку у стран-участниц появился другой инструмент обеспечения региональной безопасности. И совершенно не случайно на уже упоминавшемся совещании министров обороны стран ШОС Сергей Шойгу заявил, что необходимо "повышать эффективность потенциала ШОС по военной линии. Активизировать и наполнить практическим содержанием деятельность экспертной рабочей группы при Совете министров обороны ШОС. Поручить ей подготовку предложений по перспективным направлениям взаимодействия оборонных ведомств наших стран". Несколько таких направлений и приоритетных задач были им там же и обозначены:

- борьба с беспилотными летательными аппаратами, информационная и биологическая безопасность;

- оперативный обмен информацией между оборонными ведомствами стран - членов ШОС;

- отработка новых способов противодействия незаконным вооружённым формированиям;

- необходимость совершенствования подготовки войск и практики проведения совместных учений.

Что касается последнего, то учения проводятся регулярно практически с момента создания организации, и в следующем году, например, уже запланированы на территории России совместные антитеррористические учения ШОС «Мирная миссия-2023». И вполне вероятно в них примут участие и военные из стран – новых членов ШОС.