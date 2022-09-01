В Ленинградской области 2023 год объявлен Годом команды знаний

Губернатор Александр Дрозденко поздравил с 1 сентября учеников новой Инженерно-технологической школы поселка Новогорелово. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.​

Следующий 2023 год объявлен в Ленинградской области годом Команды знаний. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил 1 сентября во время торжественной линейки.

- Следующий год в Ленинградской области будет Годом команды знаний. В России 2023 год объявлен Годом педагогов и наставников, год образования, а мы назвали это Годом команды знаний. Он для всех, кто хочет учиться, учить и делиться опытом с другими, - рассказал губернатор.

Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область поддерживает инициативу президента Владимира Путина, объявившего 2023 год Годом педагога и наставника в России.

- Мы присоединяемся к чествованию учителей, преподавателей и воспитателей на государственном уровне. Считаем, что сегодня особенно важно подчеркнуть высокий статус педагогического сообщества, - отметил глава региона.

Нынешний 2022 год в Ленинградской области стал Годом Команды 47. Так называется общественное движение, объединившее всех неравнодушных ленинградцев, помогающих другим людям и делающих жизнь вокруг себя лучше. Александр Дрозденко подчеркнул, что важно сохранить преемственность и привлекать инициативных жителей региона, в том числе, к образовательным инициативам.

- Команда знаний Ленинградской области – педагоги, воспитатели, наставники – вы наша гордость. Мы готовы поддержать ваши инициативы, рассказать о победах, помочь. Уверен, что Год Команды знаний откроет большие возможности, - заключил губернатор.

К началу учебного года в Ленинградской области открылись сразу пять новых школ, три детских сада, 22 «Точки роста» и один «Кванториум». Еще три школы встречают учеников после капитального ремонта. Первого сентября Александр Дрозденко поздравил учащихся и педагогов новой Инженерно-технологической школы поселке Новогорелово Ломоносовского района. Глава региона подчеркнул, что область, таким образом, выполняет поручение президента России Владимира Путина о создании инженерных классов для будущего большого технологического прорыва. На праздничной линейке Александр Дрозденко пожелал ученикам крепкого здоровья, веселья в спортзале и вкусной еды в столовой. А еще - попросил бережно относиться к новому зданию.

Инженерно-технологическая школа построена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На ее строительство было выделено 562 миллиона рублей. Сегодня за ее парты сели 675 учеников: это дети, живущие в поселке Новогорелово и на соседних территориях.

Школа оснащена по новейшим образовательным стандартам. В ней оборудовали спортзалы, библиотеку, актовый зал, медицинский кабинет и столовую. В здании созданы комфортные условия для маломобильных групп граждан. К 1 сентября для школы приобрели новую мебель, лабораторное и проекционное оборудование, интерактивные панели, 3D принтер, графические планшеты, новые учебники и канцтовары. Вокруг здания разместились игровые и спортивные площадки с турниками и тренажерами, а также современный стадион с беговыми дорожками.