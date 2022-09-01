Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика1 сентября 2022 16:56

Стремление Запада ввести потолок цен на российскую нефть — это имитация бурной деятельности

Эксперт Станислав Митрохович объяснил, что будет, если Запад введет потолок цен на российскую нефть
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Решение западных стран установить потолок цены на российскую нефть не имеет практического смысла.

Решение западных стран установить потолок цены на российскую нефть не имеет практического смысла.

Фото: Shutterstock

В пятницу 2 сентября страны «Большой семерки» собираются провести совещание и договориться о том, чтобы ввести потолок цены на российскую нефть, поставляемую морским путем. Да, именно так: они там посовещаются и решат, по какой цене мы должны будем продавать им свою нефть.

«Наш ответ Чемберлену» не заставил себя ждать. В четверг 1 сентября российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые примут решение о предельном уровне цены.

- Прекратить поставки нефти в те страны, которые согласятся установить предельные цены на российскую нефть — это правильное и ожидаемое решение, - сказал kp.ru ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович. - Еще на прошлом заседании «семерки», когда только обсуждалась возможность ограничения цены, аналитики из «Голдман-Сакс» (один из крупнейших в мире инвестиционных банков-Ред.) предупреждали, что в ответ Россия может перестать поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые согласятся ввести ограничения. Так и получилось.

По мнению эксперта, решение западных стран установить потолок цены на российскую нефть не имеет практического смысла.

- Это, скорее, имитация бурной деятельности, — продолжил Митрохович. - Что, такие крупные потребители российской нефти как Индия и Китай, послушаются и введут ограничения — зачем им это? Они и так получают нашу нефть с дисконтом. Для европейских стран это тоже не слишком актуально. Ведь с 5 декабря вводится эмбарго на закупки российской нефти, а с 5 февраля 2023 года — и на нефтепродукты. Тогда какой смысл говорить о потолке цен, если вообще не будет никаких закупок?

По мнению эксперта, если все-таки ситуация сложится так, что кто-то введет потолок цены и Россия откажется поставлять нефть, то это приведет к дефициту нефти и следовательно к росту ее стоимости.

- Международные эксперты прогнозируют в этом случае повышение цены на нефть до 380 долларов за баррель, - уточнил Митрохович. - Объемы продаж у нас могут упасть, но это компенсируется ростом цены. А вообще, не очень реалистичный сценарий...

Ранее вице-премьер Александр Новак назвал предложение ввести потолок цены абсурдным.

- Я не слышал, по крайней мере, чтобы Китай и Индия присоединились, - сказал Новак журналистам. - Мы не слышали от других производителей нефти, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика об этом абсурде.

По его словам, ограничение цен на российскую нефть полностью разрушит мировой рынок.

КАРТИНА ДНЯ