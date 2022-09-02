Анекдоты: Грустная чашка кофе - это депрессо

Как все относительно в этом мире. Сто рублей, о которых не знает моя жена, мне намного дороже, чем тысяча, о которой она знает.
* * *
Все лето мы плескались, купались и отдыхали. Вот так бездарно мы провели лето в ванной!
* * *
Кто не рискует, тот не пьет питательный раствор через трубочку в травматологии...
* * *
- Милый, может, я останусь у тебя ночевать?
- Поздно, я уже вызвал лифт.
* * *
Если ты просто пьешь водку - ты алкаш. Но стоит бросить в стакан цветок ромашки, и - опа! - ты уже фитотерапевт.
* * *
- Дорогая, хочешь, я помою посуду?
- Изменил, гад?
- И что теперь, пусть посуда грязной стоит?
А наша рубрика об отношениях мужчины и женщины
* * *
Я позвонил другу и спросил, что он делает. Он ответил, что работает над акватермической обработкой керамики, алюминия и стали в условиях ограниченной среды. Я был впечатлен... Поинтересовавшись подробностями, я узнал, что он моет посуду горячей водой под присмотром жены.
* * *
Захожу в аптеку и спрашиваю:
- Подскажите, что лучше для мужа: валидол или валерьянка?
- А диагноз какой?
- Туфли за 30 тысяч…
* * *
Физику Исааку Ньютону упало на голову яблоко, и он сформулировал закон всемирного тяготения.
Строителю Ивану Петрову упал на голову гаечный ключ на 42. Что он сформулировал, отечественные филологи пока расшифровать не могут…
* * *
- Почему вы опоздали на работу?
- Встал, но споткнулся, упал, ударился головой об угол подушки и потерял сознание на два часа.
* * *
Я начала сомневаться в своем таланте после того, как соседи предложили мне обменять пианино на перфоратор.