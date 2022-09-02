Анекдоты: Грустная чашка кофе - это депрессо

Как все относительно в этом мире. Сто рублей, о которых не знает моя жена, мне намного дороже, чем тысяча, о которой она знает.

* * *

Все лето мы плескались, купались и отдыхали. Вот так бездарно мы провели лето в ванной!

* * *

Кто не рискует, тот не пьет питательный раствор через трубочку в травматологии...

* * *

- Милый, может, я останусь у тебя ночевать?

- Поздно, я уже вызвал лифт.

* * *

Если ты просто пьешь водку - ты алкаш. Но стоит бросить в стакан цветок ромашки, и - опа! - ты уже фитотерапевт.

* * *

- Дорогая, хочешь, я помою посуду?

- Изменил, гад?

- И что теперь, пусть посуда грязной стоит?

А наша рубрика об отношениях мужчины и женщины

* * *

Я позвонил другу и спросил, что он делает. Он ответил, что работает над акватермической обработкой керамики, алюминия и стали в условиях ограниченной среды. Я был впечатлен... Поинтересовавшись подробностями, я узнал, что он моет посуду горячей водой под присмотром жены.

* * *

Захожу в аптеку и спрашиваю:

- Подскажите, что лучше для мужа: валидол или валерьянка?

- А диагноз какой?

- Туфли за 30 тысяч…

* * *

Физику Исааку Ньютону упало на голову яблоко, и он сформулировал закон всемирного тяготения.

Строителю Ивану Петрову упал на голову гаечный ключ на 42. Что он сформулировал, отечественные филологи пока расшифровать не могут…

* * *

- Почему вы опоздали на работу?

- Встал, но споткнулся, упал, ударился головой об угол подушки и потерял сознание на два часа.

* * *

Я начала сомневаться в своем таланте после того, как соседи предложили мне обменять пианино на перфоратор.