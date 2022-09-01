Недетский разговор: на открытом уроке Путин рассказал школьникам о ситуации на Украине и о будущем

Калининград. Президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном", участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Фото: kremlin.ru

Это действительно был не урок, а именно разговор. Причем, совсем не детский. Например, ребята интересовались будет ли наша страна дальше развивать науку, если нас пытаются отрезать. Задавали вопросы и про Украину.

Фото: kremlin.ru

Итак, коротко, о чем говорил президент на открытом уроке со школьниками:

ОТРЕЖУТ ЛИ НАС ОТ МИРОВОЙ НАУКИ

«Это сложно в современном мире сделать. В мире распространения информации, в том числе научной информации, интернета и так далее. Как это можно себе представить? Невозможно практически. А некоторые направления техники, науки без России невозможно вообще. Есть проекты в физике, где 70% с лишним - участие России. В космосе, несмотря на все сложности, партнеры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество».

Фото: kremlin.ru

ЦЕЛИ НА УКРАИНЕ

«Наша миссия, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса — эту войну прекратить. Защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества, со стороны молодых людей. Те, кто там воюет должны понимать, за что они отдают свою жизнь – за Россию и за людей, которые на Донбассе живут.

КТО ЖИВЕТ НА ДОНБАССЕ

«Люди, которые там живут, считают себя частью нашего общего, гуманитарного, культурного, языкового, частью этого пространства. И поэтому, конечно, тем более, оказавшись в довольно сложном положении за последние восемь лет, вы имеете право и должны иметь возможность соприкоснуться с этим самым, в высшем смысле и хорошем смысле этого слова, русским миром».

Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

КАК ПРЕПОДАВАЛИ ИСТОРИЮ НА УКРАИНЕ

«Министр просвещения Сергей Кравцов был в Донецке и на других территориях. Он мне вчера рассказывал – я, извините, рот открыл. Школьники там даже не знали, что существует Крымский мост. Они не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства – Советского Союза. Им так все это преподавали. И не только дети, даже взрослые, многие, судя по всему не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза. Никто этого же там не знает».

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА

«Не могу сказать, что я самый дисциплинированный. Мне еще надо над собой работать, это совершенно очевидная вещь. Дисциплина важна, чтобы добиться успеха, но одной дисциплины недостаточно. Нужна внутренняя мотивация для достижения цели. И конечно, трудолюбие. Это все вместе очень важно. Трудолюбие - это вообще отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно».

Фото: kremlin.ru

Не обошлось, конечно и без небольших просьб от детей. Президент отказать не смог. Так некоторые ребята просили пожать руку президенту, другие передать привет маме и бабушке, а папу одного из мальчиков по его просьбе глава государства даже поздравил с днем рождения.

Фото: kremlin.ru

На этом программа дня знаний у российского лидера не закончилась. Он еще провел первое заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодёжи «Большая перемена». О чем тут говорил глава государства:

- Инициатива создания движения исходила от самих школьников.

- Наши молодые люди и дети - очень талантливые, у них много энергии, чтобы творить и созидать в своих интересах и интересах нашей страны.

- Новое движение детей и молодёжи не должно стать привилегией больших городов. Оно должно быть везде.

- Ключевой принцип движения — добровольность участия. В нём нет места обязаловке. Ребёнок должен присоединяться к движению, потому что ему интересно, а не потому, что ему кто-то рекомендовал или тем более заставил.

- Основная задача взрослых — помогать и поддерживать ребят, быть для них равноправными партнёрами, выстраивать организацию по тем правилам, которые предлагают сами участники.

- Преподавателям необходимо отсеивать всё ложное и показное и показывать настоящие ценности — семья, любовь к Родине, деятельное участие в обществе.