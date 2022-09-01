Путин открыл 5 русских школ в Таджикистане

Калининград. Президент Путин во время торжественной церемонии открытия пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане в режиме видеоконференции. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Перед тем, как встретиться со школьниками в Калининграде, Владимир Путин открыл пять школ. В Таджикистане. Технологии позволяют.

- О реализации этого проекта мы с Эмомали Шариповичем (Рахмоном, президентом Таджикистана) договорились еще в 2019 году, - отметил российский лидер в своем обращении. - Я помню, тогда Эмомали Шарипович по дружбе меня критиковал за то, что мы не уделяем должного внимания направлениям гуманитарного взаимодействия. Эмомали Шарипович, вот мы исправляемся.

Почему президент России открывал школы в Таджикистане? Это русские школы. Сразу пять штук - в городах Худжанд, Турсунзаде, Куляб, Бохтар и в столице - Душанбе. В них будут учиться в общей сложности 5 тысяч детей.

Строили эти школы российские инженеры, работать там будут в том числе и российские учителя.

- С помощью наших учителей ученики откроют для себя богатейший мир русского языка и литературы, - сказал Путин. - Наши преподаватели будут знакомить таджикских ребят с достижениями российской и мировой науки и культуры, помогут ребятам реализовать свои таланты и интересы, наладить общение и найти друзей среди сверстников в России и в других странах СНГ, дадут путёвку во взрослую жизнь.

Особо подчеркнул российский лидер, что русский язык вообще во всех общеобразовательных школах Таджикистана начинают изучать со второго класса. Помимо этого, в республике работают 39 школ с российским участием, в 160 школах открыты классы с русскоязычным обучением, а в этом учебном году в стране русский язык, математику, естественные науки, информатику будут преподавать 76 российских педагогов-предметников.