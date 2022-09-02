Вопрос дня: Чего в нем было больше для страны - черного или белого?

Михаил Горбачев. Фото: REUTERS

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист:

- Что он для нашей истории? Он как Хрущев - черно-белый.

Никас САФРОНОВ, народный художник РФ:

- У меня Горбачев ассоциируется с переходным цветом. Как в светофоре есть зеленый, есть красный цвет. А между ними - желтый. Михаил Сергеевич был хорошим человеком. Но совершил много ошибок. Он был наивным романтиком. Не очень подходящее качество для политика. Но он сыграл большую роль в истории нашей страны и всего мира.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Последствия деяний Горбачева и его команды - катастрофические. Посмотрите хотя бы на безопасность. Надо было принять соглашение, что никто в НАТО - ни Германия, ни Польша, ни Чехословакия - не может вступать. Сколько дров наломал в Прибалтике. А Украина? Входила в десятку самых развитых стран мира. Это последствия политики, которую проводили Горбачев и Ельцин.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Горбачева можно критиковать, любить или не любить, но это исключительная личность. Он попытался дать нам свободу. Мое поколение - все, кто вырос очень быстро благодаря перестройке и Горбачеву. Развернуть таким образом громадную страну, причем очень быстро…

Виталий КОРОТИЧ, бывший главред «Огонька»:

- Михаил Сергеевич был не масштабен к задачам, которые перед ним стояли. Как в архитектуре - человек приходит в дом, а там потолки по 10 метров, ему там неуютно. Михаил Сергеевич мог преобразовать нашу систему, мог преобразовать жизнь, вернее, хотел, но не мог. Я не хочу сравнивать его с Александром II, например, который отменил крепостное право, но сделал все это наполовину. Но аналогии все-таки есть: Михаил Сергеевич делал многое наполовину. Но все делал так искренне и так хотел, чтобы людей не обидеть.

Константин МАЛОФЕЕВ, глава Общества «Царьград»:

- Мы все помним пустые полки в магазинах, мы понимаем, что это общество не было идеальным. Но дожить до того, чтобы самостоятельно, своими руками развалить тысячелетнее государство и половину этого государства потерять, это, конечно, иначе как катастрофой назвать нельзя.

Александр ХИНШТЕЙН, председатель Комитета Госдумы по информационной политике:

- Времени прошло слишком мало для выводов, слишком остры переживания непосредственных участников событий. Но лично для меня больше черного. Не понимаю, почему демонтаж тоталитарного режима должен был сопровождаться развалом страны, массовым обнищанием и появлением горячих точек.