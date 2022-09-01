Наташа Королева выпроводила мужа из дома Фото: Евгения ГУСЕВА

Наташа Королева и Сергей Глушко в первый день осени решили подшутить над своими поклонниками. На фоне слухов о разводе они разыграли сценку, в которой певица выпроводила мужа из роскошного семейного особняка в Крекшино. Исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" рассказала о причинах своего решения.

Наташа Королева и Сергей Глушко с юмором встретили 1 сентября. Стриптизер Тарзан, взяв в руки черную тканевую сумку, едва ли не вприпрыжку покинул дом. Не менее счастливая певица пожелала мужу удачи.

"Ну давай там без двоек мне, пожалуйста. И без приключений там всяких! Чтоб меня не вызывали в школу!" - крикнула вслед мужу певица. Тот, довольно улыбаясь, испарился за воротами особняка.

Судя по всему, пара просто истосковалась по тем временам, когда они каждый год провожали в школу своего единственного сына Архипа Глушко. Теперь парень вырос и живет отдельно. Поэтому Наташа в шутку отправила в школу Тарзана, а он и рад.

К слову, злопыхатели не первый год пытаются вставить клинья в отношения артистов. Но звездная чета с легкостью преодолевает невзгоды. Наташа даже простила мужу измены. Сейчас в паре исполнительницы и Глушко снова царит идиллия, романтика, вдохновение, общие творческие интересы, чувственность, уважение, почет и восхищение.

В августе супруги отметили важную для себя дату - 19-летие бракосочетания. По случаю гранатовой свадьбы Королева закатила вечеринку в загородном доме, куда пригласила всех друзей. Королева и Тарзан выступили перед собравшейся публикой с песней Елены Ваенги "Ре, ля".