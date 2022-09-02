Жалость, истерики и немного колдовства

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

То и дело появляются сообщения о том, как мошенники с хорошо подвешенным языком разводят на деньги женщин на сайтах знакомств. Притворяются влюбленными, а потом рассказывают печальные истории. Женщины на такое реагируют и сами отдают «любимому» деньги. (Подробнее об этом в номере от 12 августа с. г. и на сайте KP.RU.)

Галина:

Ну а что, не так, что ли? Мы женщины так устроены: за уси-пуси мужику все отдадим. У меня подруга с первым мужем так попала. Он, конечно, заливал ей о любви красиво, заботливый был, только ласковыми словами называл, в рот заглядывал. Потом они квартиру купили. Подружка на себя ипотеку оформила, потому что ее благоверный нигде официально не работал, прописала его. На машину для него кредит взяла. А вскоре они развелись. Увела идеального мужчину одна ушлая дамочка. И что вы думаете? Подруга моя дорогая забрала детей и уехала в другой город, все добро вместе с квартирой оставив муженьку. А потом еще и от доли своей в ней отказалась. Нормальный человек?

Ксения:

На такие слезливые истории на сайтах знакомств ведутся только самые настоящие дуры. Или те, у кого с самооценкой проблемы. Уж извините. Нормальная разумная женщина подобного рода разводы от «военных из Сирии» на раз щелкает. Уже один только разговор про деньги, даже если он завуалирован под душещипательный рассказ о сложной жизненной ситуации, должен насторожить. Девочки, не ведитесь на россказни.

Никита:

Ничего такого в том, что девчонки сами готовы отдать последнее, нет. У них же эти мошенники не силой из рук карты кредитные выхватывают. Женщины сами уши развесят и бегут помогать. Это материнский инстинкт. Женщин хлебом не корми, дай кому-нибудь помочь, о ком-нибудь позаботиться, даже если их об этом никто не просит. У меня была такая подруга. Так доставала своей заботой, до чертиков. И почему я должен отказываться, если она сама мне телефон новый решила купить, чтобы я всегда был на связи? И ей хорошо, и мне приятно.

Говорят, истеричкам достаются самые лучшие парни. А еще неуравновешенных особ любят состоятельные мужчины. Все дело в эмоциях, которыми фонтанируют истерические женщины (см. номер от 18 августа с. г. и на сайте KP.RU).

Максим:

Ерунда какая-то. Я - лучший мужчина. Точно вам говорю. Но мне ни разу не нравятся истерические женщины. На фига эти эмоциональные качели? На работе нервы сплошные, на дорогах подрезают дураки, домой приезжаешь - а там фифа такая неуравновешенная сидит. Мне бы поесть повкуснее и зависнуть вечером у телевизора и чтобы рядом любимая была - теплая, добрая и спокойная.

Ольга - Максиму:

Ну вы, блин, даете, Максим. Может, вам еще и массаж ног в придачу к дивану и телевизору? Женщина, если она только не забитая жизнью мученица, - это буря эмоций. И лучшие мужчины любят именно таких женщин, с которыми не скучно. А если вам нужно теплое, доброе и спокойное создание, которое молчит и преданно смотрит в глаза, заведите собаку и научите ее готовить.

Светлана:

Сама терпеть не могу истеричных особ. Мама моего мужа такая. Все нервы свекру вымотала. А он почему-то ее до сих пор не бросил. Терпеливый мужик. У них если ссора, то она прям с кулаками на него кидается. Потом отходит - и ничего, живут дальше, как ни в чем не было. Муж мой с детства насмотрелся. Однажды сказал: «Светик, хорошо, что ты не такая, как моя мама». И он у меня, между прочим, замечательный.

Мужчина, называющий свою женщину ведьмой, и не представляет, насколько он прав. В самой женской природе заложено разбираться в сути вещей, предчувствовать важные события и заранее знать, чем все закончится. Так что «ведьма» для женщины - это не обидно, это констатация факта (см. номер от 26 августа с. г. и на сайте KP.RU).

Марина:

Я точно колдунья. Никого не привораживаю, не завораживаю, но заметила, что сбывается все, о чем подумаю. До смешного. Сказала как-то мужу, что вот бы дорогу к нашему дому отремонтировали или почему коммунальщики бордюры не красят, бардак, и спустя какое-то время смотрю - все делается. Притом что до этого годами никто не чесался. А еще я пятой точкой чувствую, если в семье что-то не то. За несколько дней до того, как сыну свалиться с температурой, я беспокоиться беспричинно начинаю.

Наталья:

У нас интуиция развита очень, вот это точно. Вряд ли это можно назвать ведьмовством. Ведьмы - это сумасшедшие тетки в черном, придумавшие бредни про дар, полученный от прабабушки. С ними вообще не стоит иметь дело. А женский талант все предчувствовать - это действительно от природы-матушки. Я бы не сравнивала это с дурацким колдовством.

Василий:

У мужчин тоже, между прочим, интуиция есть. Я домой прихожу и прям чую, где косяки. Где дети обои ободрали, где жена тряпку сырую забыла, где воду на дорогой ламинат пролили и плохо вытерли. И жену, когда в магазин уходит, наперед знаю, раньше чем через три часа не жди. Получается, я тоже ведьмак. Круто!