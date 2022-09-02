Последние новости о ситуации вокруг Украины на 2 сентября 2022 года: ООН «предала» Украину, а Киев отказался обнародовать результаты наступления, но готов взять Херсон «без боя»

Первый день нового учебного года в одной из школ Киевской области. Фото: REUTERS

КИЕВ ОТКАЗАЛСЯ ОБНАРОДОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ НАСТУПЛЕНИЯ НА ХЕРСОН

Южное командование ВСУ объявило, что не будет объявлять промежуточные итоги контрнаступления на Херсонском направлении. Что касается потерь, то это стандартная практика, хотя по оценкам экспертов, счет идет уже на тысячи убитых и раненых военнослужащих ВСУ и перевалил за сотню единиц военной техники. Но, что удивительно, в ВСУ решили даже не называть населенные пункты, которые смогли якобы "освободить".

Очень интересно звучит причина такого решения, по заявлению украинского командования, это делается, чтобы "чтобы избежать российских ракетных ударов по освобождённым населённым пунктам".

Угу. Конечно, именно так. Потому что российское военное командование этой информации не имеет и черпает ее исключительно из военных сводок украинского Генштаба. Но на Украине верят… Уж лучше бы честно признались, что хвалиться, кроме как трупами своих солдат и офицеров, нечем.

ДОЛЛАР "ПО ПИСЯТ"? А ЗА ГРИВНУ - В МОРДУ

Правительство Украины обнародовало прогноз по курсу валют в следующем году. Согласно ему, в 2023-м доллар США будет стоить 50 гривен. Причем, в начале 2023-гшо за доллар будут давать 42 гривны, а вот к концу году он взлетит до 50. Инфляция по итогам года составит 30,6%, уровень безработицы – 28,2%, а средняя зарплаты вырастет до 18508 гривен.

Очень умеренные цифры, но вот какое отношение они имеют к реальности? Ряд экспертов ожидают, что доллар перешагнет планку в 50 гривен уже к концу этого года, а это означает, что все нынешние прогнозы полетят в трубу. Что же касается уровня безработицы, то это тоже чисто абстрактные прогнозы, не имеющие отношения к реальности, потому что Киев не знает, ни сколько в стране сейчас рабочих мест, ни сколько населения, оперируя в отношении последнего показателя цифрами в плюс-минус 5-10 миллионов человек.

В общем, можно предположить, что если за доллар станут давать 50 или 100 гривен, то за гривну уже совершенно точно начнут давать в морду. Если она вообще сохранится.

УКРАИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ ОБЪЯСНЯТ ПРО "РАШИЗМ"

Начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Украины Юрий Кононенко рассказал, что в школах Незалежной детям подробно расскажут о "рашизме" и "русском мире". Как объяснил этот ответственный чиновник, на своем посту уродующий детские души, в этом году в школьную программу ввели "новую терминологию и литературу", а также "дополнили историю современной войной России против Украины". Вместо русских писателей украинские школьники будут читать американских, шотландских и немецких.

Впрочем, это уже украинская традиция – знакомить детей с выдуманным миром "украинских хероев", "копателей Черного моря", страной, давшей миру Будду и Иисуса. Как рассказал в Калининграде побывавший там и встретившийся с российскими школьниками президент России, министр просвещения РФ, побывавший в Донбассе, ужаснулся тому, что украинские школьники считали Керченский (Крымский) мост фейком, не существующим в реальности, и не знали, и что Украина на правах союзной республики вместе с Россией входила в СССР.

Но на Украине решили пойти еще дальше и глубже. Депутат Верховной рады Николай Княжицкий рассказал, что в парламенте рассматривают законопроект "О деколонизации гуманитарной сферы Украины". Его целью заявлено "избавление" страны от "имперского, постимперского, советского символизма, других символов российской имперской гегемонии в украинском публичном пространстве, культуре, образовании, архитектуре, средствах массовой информации и топонимике".

Извините, а что тогда от Украины в этих сферах останется? Что, совсем ничего?

ВЗЯТЬ ХЕРСОН БЕЗ БОЯ

Именно такой совет дал украинским военным бывший директор Королевского Института Объединенных ВС Великобритании профессор Майкл Кларк. По мысли этого видного современного британского военного теоретика, для того, чтобы "освободить Херсон" без боя, украинским военным нужно всего ничего – окружить и "взять в кольцо" 20 тысяч российских военных, находящихся к западу от реки Днепр, что "убедит русских в необходимости самим уйти из Херсона".

Предполагается, наверное, что российские военные все это время будут стоять с открытыми ртами и наблюдать, как их окружают, не предпринимая никаких шагов для противодействия этому окружению.

По всей видимости, именно такие специалисты спецслужб Великобритании планировали операцию по захвату ЗАЭС силами украинского спецназа.

Продолжайте фонтанировать идеями, наблюдать за этим процессом небезынтересно.

УКРАИНА СТАЛА РАССАДНИКОМ КРИМИНАЛА

Начальник Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что у населения Украины слишком много оружия. В первую очередь, нелегального. Что привело к резкому росту криминогенной обстановки и трагическим последствиям. Как он поделился, люди каждую неделю сами подрываются на гранатах, которые незаконно хранят у себя, получив эти гранаты либо в ходе раздачи оружия населению, либо привозя оружие и боеприпасы из зоны военных действий.

Нерадостно от происходящего на Украине и на душе у главы генерального инспектората полиции Молдовы Виорела Чернэуцану. Правоохранитель считает, что резко выросший уровень преступности на Украине оказывает неблагоприятно воздействие и на соседние страны. По его данным, территорию Молдавии вполне освоили украинские криминальные авторитеты. На одном таком украинском «сходняке» были задержаны свыше 50 преступников, находившихся в международном розыске. Кроме того, по данным полиции, в Молдавии зафиксирован резкий рост трафика оружия, выросло количество тяжких преступлений, в том числе случаев торговли людьми. И следы всех этих преступлений ведут к Украине.

«МИР БОЛЬШОЙ»

Секретарь СНБО Украины, всемирно признанный ветеринар-юрист Алексей Данилов, оставивший свою мать доживать в бедности в ДНР и славный своим криминальным прошлым, "великодушно" предложил гражданам ЛДНР выметаться из нынешних мест проживания, если они "не найдут общий язык с украинцами".

- Это им с нами нужно найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир большой и если кого-то что-то не устраивает, то они смогут спокойно уехать в США или в Германию, а может и в российские Якутию или Воркуту. Не мы к ним, а они к нам (с поклоном и на коленях – прим. авт.). Это фундаментальна вещь, - заявил он в интервью.

Впрочем, нет сомнений, что сам Данилов уже заготовил себе на всякий случай схрон в какой-нибудь Канадщине или Аргентинщине. И это вариант куда как более вероятен, чем нарисованная им перспектива. Мир действительно большой, как он верно заявил. И некоторых военных преступников придется долго искать.

ПОЛЬША ПОТРЕБОВАЛА БОЛЕЕ ТРИЛЛИОНА ЕВРО РЕПАРАЦИЙ ОТ ГЕРМАНИИ

Как и обещал лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, видимо, вдохновленный тем, как посол Киева в Берлине унижает немцев, 1-го сентября он объявил сумму финансовых претензий нынешней Польши к современной Германии. И это все репарации, которые по мысли Качиньского, Германия должна выплатить Польше за ущерб, нанесенный в годы Второй Мировой войны. В августе он говорил, что над определением суммы ущерба трудится целый коллектив. И, судя по всему, коллектив из 30 ученых-историков, экономистов, оценщиков имущества и 10 рецензентов постарался на славу. В итоге немцам насчитали 6,2 триллиона злотых (1,3 трлн евро). Подсчитали и людские потери, и прямой материальный ущерб, и потери в банковской и культурной сферах, и даже страховые убытки.

Ну что же, в ответ Берлин мог бы потребовать у Варшавы все западные земли нынешней Польши, которые до Второй Мировой принадлежали Германии. Так, выставив взаимные претензии, нынешние союзники по ЕС, скорее всего, и разойдутся, не солоно хлебавши.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Миссии МАГАТЭ пришлось провести несколько часов на КПП на подконтрольной Киеву территории в общей очереди желающих выехать на территорию, контролируемую российскими войсками. Прекрасная новость, международные эксперты увидели очередь из украинцев, желающих "в оккупацию".

- На Украинском ТВ в прогнозировании будущего перешли от мольфаров (пророков, живущих на Западной Украине) к гадалкам на картах Таро. Одна такая, раскинув три карты, предрекла "прилеты" Донецку и "очень большие прилеты" Луганску.

- Перед уходом в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал соотечественникам купить новые чайники, чтобы снизить траты на электричество. За год такой чайник может сэкономить до 10 фунтов. Почему издевается?

- 28 эстонских компаний попросили освободить их от санкций ЕС против России, чтобы продолжить импортировать российские нефтепродукты.

- Глава МИД Украины Кулеба (фамилия у него такая) заявил, что "Украина готова стать членом ЕС очень быстро, всего за две ночи".

- В ООН после предотвращения захвата ЗАЭС украинскими диверсантами заявили, что "рады, что Россия сделала необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ". Такого удара Зеленский не ждал.