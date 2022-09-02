Стартует новый телесезон, а это значит, что все каналы начинают потихонечку выворачивать рукава с козырями. Первый запускает свой самый добрый и трогательный вокальный проект - «Голос. 60+», где бабушки и дедушки показывают примером, что жизнь на пенсии только начинается.

Обычно эта версия шоу обходится без громких событий и неожиданных поворотов. Плывут по течению, наслаждаются процессом, пьют чай с вареньем. Но не в этот раз.

Во-первых, еще летом громыхнула ошарашивающая новость: Дмитрий Нагиев исчез из проекта без объяснения причин. Может, и устал за десять лет выводить и уводить со сцены артистов всех возрастов. Так или иначе, в пятый сезон проекта «Голос. 60+» ведущей назначили Ларису Гузееву. Что удивило не столько публику, сколько саму артистку, много лет работавшую в шоу «Давай поженимся!».

- Это было максимально неожиданным для меня, - признает Гузеева. - Конечно, страшно! Проекту «Голос» десять лет, и все привыкли к Диме Нагиеву. Он - блестящий ведущий и делал это просто превосходно, как и все, что он делает (и Лариса, и Дмитрий не скрывают, что в актерской молодости имели мимолетный, но искрометный роман. - Авт.). Так что я готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет. Это неизбежно. Чем я буду отличаться от Димы в этом проекте? Да всем. Он - мужчина, ему можно раз в сто больше, чем женщине. Женщина должна быть красивой, милой, а этого мало. А мужчина никому ничего не должен. Захотел - вышел в кепке, захотел - в темных очках, захотел - сосиску ест, захотел - встал на колени на сцене. Зрители сегодня реагируют на живое, на только что рожденное, на эмоцию, на твою реакцию. Так что я очень волнуюсь, естественно, прямо очень...

Во-вторых, на смену еще одной пропавшей константе шоу - почившему Александру Градскому - пришел другой талантливый композитор в черном: Игорь Корнелюк. Кто следил за «Голосом», невооруженным глазом сможет легко обнаружить знакомый до боли силуэт в фигуре автора музыки к сериалу «Бандитский Петербург»: тоже длинные темные волосы, тоже очки, тоже темная одежда. Уровень таланта сопоставим, но случится ли магия?

В-третьих, в шоу есть еще один новичок. Свежую струю в шоу призван внести Александр Малинин - амбассадор романсов на Руси. Ни разу мы не видели его в жюри вокальных телешоу. Пришло время артисту проявить себя вокальным тренером.

- Конкурс дает возможность людям осуществить свою мечту, на реализацию которой не выпадало времени или возможности, - считает Малинин. - Желаю участникам удачи и успеха! Это очень важно, чтобы каждый смог осуществить мечту.

Новый состав жюри: Игорь Корнелюк, Елена Ваенга, Александр Малинин и Валерий Сюткин.

Также в жюри вошли Елена Ваенга с Валерием Сюткиным.

В этом году покорять проект съедутся скульпторы, врачи, офицеры, педагоги, гусляры, сварщики, строители, инженеры и даже одна крановщица. География шоу необъятна, как наша Родина: солисты и солистки стягиваются со всех уголков России и бывшего СНГ - от Белгорода до Сыктывкара, от Луганска до Екатеринбурга, от Гомеля до Бишкека.

После двух выпусков отбора участников ждут нокауты (игра на выбывание) и финал в прямом эфире, где определять победителя по традиции будут зрители путем беспристрастного онлайн-голосования.