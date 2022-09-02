Военная спецоперация на Украине 2 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 сентября 2022 года.

Советник главы компании "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что наступающий отопительный сезон на Украине будет трудным. Он также посоветовал гражданам запасаться теплыми вещами и заранее узнавать, где будут организованы пункты обогрева.

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сохранит постоянное присутствие на Запорожской АЭС, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Специалистам агентства предстоит еще многое сделать, отметил руководитель организации.

Совет Безопасности Организации объединенных наций проведет заседание по ситуации вокруг Украины 22 сентября этого года. Как указано в программе работы Совбеза на сайте ООН, заседание будет посвящено "поддержанию мира и безопасности" Украины.

Российский лидер Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном". После встречи Путин по просьбе детей расписывался у них в блокнотах на память. Также он спросил у школьницы из ЛНР, стало ли в республике "потише", на что она ему ответила, что в последнее время действительно стало потише.