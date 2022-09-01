Герои спецоперации «Z»: десантник Подыгалов обратил украинских националистов в бегство

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвалы.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел», - повторял генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. Во время походов по Европе он напутствовал своих воинов словами: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

МЕТКИМИ ВЫСТРЕЛАМИ УНИЧТОЖИЛ ПУЛЕМЕТЧИКА

Младший сержант Виктор КУЗЬМИНЦЕВ

«Младший сержант Виктор Кузьминцев, действуя в составе батальонно-тактической группы российских десантников, выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов, закрепившихся в стратегически значимом населенном пункте. Продвигаясь по населенному пункту, десантники вступили в бой с вооруженными радикалами, находящимися на оборудованных огневых позициях. Противник открыл шквальный огонь из стрелкового оружия по российским десантникам. В ходе боя Григорий, обнаружив позиции пулеметного расчета противника, метким огнем из стрелкового оружия уничтожил его.

Несмотря на полученное в ближнем бою ранение, младший сержант Кузьминцев продолжил вести бой с националистами и уничтожил 6 человек живой силы противника. Благодаря беспримерному мужеству и героизму, младшего сержанта Виктора Кузьминцева удалось избежать потерь среди личного состава и создать условия для развития наступления наших подразделений».

ЛИКВИДИРОВАЛ В ТЫЛУ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Младший сержант Константин МАКАРОВ

«Младший сержант Константин Макаров в составе подразделения российских десантников выполнял задачу по освобождению одного из населённых пунктов от незаконных вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по окрестностям населённого пункта, Константин обнаружил группу хорошо вооруженных боевиков, которые готовили нападение на российские подразделения. Мгновенно оценив ситуацию, младший сержант Макаров доложил командиру о готовящейся засаде, после чего вместе с подчиненными вступил в бой с националистами. Ведя прицельный огонь по националистам, Константин под шквальным минометным и пулеметным огнем противника, заняв выгодную огневую позицию, вместе с подчиненными нанес огневое поражение украинским боевикам. По итогам боестолкновения группа украинских радикалов была полностью ликвидирована. Благодаря мужеству и самоотверженности младшего сержанта Макарова и профессионализму его подчиненных готовящаяся провокация в отношении российских войск была сорвана, что позволило развить наступление российских войск и освободить населенный пункт от украинских радикалов».

ОБРАТИЛ В БЕГСТВО УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Рядовой Александр ПОДЫГАЛОВ

«Рядовой Александр Подыгалов в составе группы российских десантников выполнял задачи по обеспечению безопасности движения колонны батальонно-тактической группы наших войск. На одном из ответвлений автомобильной дороги группа обнаружила диверсионные силы украинских националистов, готовивших засаду на российскую колонну. Российские десантники приняли решение дать бой, несмотря на численное превосходство противника. В ходе боестолкновения Александр вытащил из-под вражеского огня раненого товарища, после чего, оказав ему неотложную медицинскую помощь, продолжил вести бой с противником.

Когда, противник предпринял попытку контрнаступления, Александр, заняв выгодную позицию, шквальным огнем сковал действия противника, чем дал возможность группе десантников перегруппироваться и нанести разящий удар по боевикам. В бою Александр получил ранение, однако, невзирая на боль, продолжал выполнение задачи по разгрому группы националистов. По итогам боя было уничтожено до 16 националистов. Остальные боевики, спасая свои жизни, бежали. Благодаря самоотверженности и профессионализму рядового Подыгалова группа украинских боевиков, была разгромлена».