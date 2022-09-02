Идеи, которые работают

Школьники получат самые современные знания в области управления проектной деятельностью. Фото: АНО «Большая Перемена»

Сегодня «Проектория» выступает одной из ключевых площадок в стране, где школьники и педагоги могут получить самые современные знания в области управления проектной деятельностью, представить свои проекты. А также получить менторскую и экспертную помощь со стороны представителей отечественных акселераторов, институтов развития и госкомпаний. Форум проводится совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. Организаторами выступают АНО «Большая Перемена» - проект Росмолодежи, входящий в линейку президентской платформы «Россия - страна возможностей» и правительство Ярославской области. Наработки участников «Проектории» смогут быть реализованы в рамках деятельности создаваемого Российского движения детей и молодежи.

НАЙТИ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ

Наталия Мандрова: «Проектория» выходит на новый уровень». Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Миссия «Проектории», с одной стороны, состоит в том, чтобы помочь школьникам развить свои уникальные навыки и приобрести перспективные компетенции, которые будут востребованы на рынке в ближайшие годы, а с другой стороны - помочь ему найти себя в профессии», - отметила генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова. - В этом смысле «Проектория» выходит на новый уровень. Наряду с личностной ориентацией подростков ключевой идеей форума становится развитие социального и сетевого партнерства в треугольнике «школьник - педагог - работодатель».

Вот уже много лет форум «Проектория» является одним из главных событий в сфере российского образования. Ежегодно его посещают сотни школьников со всей страны. Нынешний сезон «Проектории» обещает быть еще масштабнее. Для участия в нем соберутся более 400 старшеклассников и 100 педагогов-наставников из 85 регионов России.

Насыщенная программа форума насчитывает более 30 мероприятий: профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры и другие. В рамках образовательной части выступят представители Федерального агентства по делам молодежи, Сбера, VK, «Росатома», РЖД, Фонда гуманитарных проектов, Ozon, Тинькофф, МТС, НИТУ «МИСиС», РАНХиГС, Университета Иннополис, АНО «Университет Национальной Технологической Инициативы 2035», Кружкового движения НТИ, Академии наставников, ВДЦ «Смена» и других организаций.

Школьники, которые приедут на форум, имеют богатый опыт проектной деятельности.

Например, Владислав Курбатов из Ленинградской области разработал и реализовал проект о проведении межрегионального Петербургского молодежного исторического форума «Герои Отечества»:

«Форум прошел 13 мая 2022 года. В нем приняли участие более 150 человек из 20 регионов России, - сообщил Владислав Курбатов. - Форум прошел очень хорошо - в Законодательном собрании Санкт-Петербурга и в Академии талантов. Сейчас работаем над онлайн-платформой».

Софья Куксгаузен из Тамбова продвигает Всероссийский образовательный проект «Дай Пять!», направленный на оказание помощи школьникам, у которых возникли пробелы в знаниях. Работа налажена как очно, так и дистанционно. Поэтому проект доступен для всех.

«1 сентября проекту исполнится уже два года. В этом году было почти 2,5 тысячи заявок от школьников, которые хотели получить помощь. Волонтеров около 300, скоро начнем набор новых», - сообщила Софья Куксгаузен.

Анна Попова из Пскова готовится запатентовать автономный датчик уровня заполненности контейнеров для твердых бытовых отходов BinData, который позволит, например, региональному оператору, имея умную систему отслеживания заполненности контейнеров для ТБО, составлять наиболее оптимальный маршрут для мусоровозов.

«Уже есть прототип датчика. Выявили в нем недостатки - их отлаживаем. Пока каникулы, стараемся как можно больше успеть, - уточнила Анна Попова. - У нас команда состоит из пяти человек, и они живут в разных регионах. Наш главный мозговой центр - Санкт-Петербург. Большую поддержку в конструировании датчика оказали Лаборатория стартапов СЗИУ РАНХиГС и инжиниринговый центр РИЦ «СэйфНэт» Технопарка Санкт-Петербурга».

Чтобы попасть в Ярославль, подростки прошли серьезный отбор. Конкурс среди претендентов по некоторым направлениям превышал 10 человек на место. В рамках «Проектории» ребятам предстоит собрать проектную команду и разработать новую идею либо же доработать существующий проект и представить его профессионалам отрасли. В жюри - представители лидеров российского бизнеса, ведущие вузы, институты развития.

По итогам очных питч-сессий будут отобраны двенадцать самых перспективных проектов, а их авторы получат доступ к менторской поддержке и инфраструктуре для того, чтобы доработать проект. Кроме того, идеи всех ребят могут быть реализованы в рамках деятельности создаваемого Российского движения детей и молодежи.

Ирина Лобода: «Сегодня проектный подход является мейнстримом в области профориентации». Фото: Департамент образования Ярославской области

«Сегодня проектный подход является мейнстримом в области профориентации. Не случайно, проектная деятельность вошла в федеральный государственный образовательный стандарт. Суть этого шага состоит в том, чтобы переориентировать систему школьного образования с модели накапливания знаний к модели компетенций, которая предполагает не только наличие определенных практических и теоретических навыков, но и умение их использовать», - отметила директор Департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРЕК

Отдельный блок программы «Проектории» в этом году будет посвящен педагогам. Для руководителей образовательных учреждений и учителей будут организованы лекции, мастер-классы, интенсивы и практические модули, посвященные стратегиям поддержки проектной деятельности школьников в течение нового учебного года. Отдельный трек будет посвящен вопросам наставничества, эффективному взаимодействию с родителями учеников, государственной политике в области профориентационной деятельности. Полученные знания можно будет протестировать и закрепить на практике уже непосредственно во время форума. Проектные команды, которые школьники будут собирать для защиты проектов, могут включать в себя наставников из числа учителей.

Программа форума насчитывает более 30 мероприятий: профориентационные лекции, практикумы, игры. Фото: Архив «Проектория»

«Современное образование отличается высокой интенсивностью. В этих условиях роль педагога трансформируется. Он становится не только проводником знаний, но прежде всего наставником. Человеком, который помогает ребенку развивать общие компетенции, необходимые для успешного самоопределения и личностного роста, выстраивать партнерские отношения с родителями. Это очень важная и тонкая работа, которая требует точно настроенного инструментария. И наша задача в рамках форума - познакомить педагогов с передовыми практиками, вооружить их знаниями, которые помогут в дальнейшем выполнять эту работу эффективно», - резюмирует Наталия Мандрова.