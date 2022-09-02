Снова вместе: Екатерина Климова и Гела Месхи отвели дочь Беллу в первый класс

Екатерина Климова и Гела Месхи после развода сумели сохранить хорошие отношения. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Первого сентября многие звезды отвели детей в школу. Этот день стал особенным и для Екатерины Климовой: дочь актрисы Белла пошла в первый класс. Вместе с Екатериной в школу дочку отвел отец девочки Гела Месхи. Супруги развелись в 2019 году, однако поклонники пары уверены, что Гела и Екатерина по-прежнему любят друг друга.

Дочь актерской пары поступила в Ломоносовскую школу Москвы. В этом же учебном заведении обучаются и старшие дети Климовой – ее сыновья Матвей и Корней. Братья в этот день поддерживали маленькую сестренку, которая в школьных стенах выглядела очень серьезной и сосредоточенной.

Дочь актеров Белла пошла в первый класс. Фото: соцсети.

Юная Белла оделась очень стильно – в светлый тренч, элегантный берет и модный платок известного бренда. Екатерина Климова сделал несколько снимков с дочкой, как и Гела Месхи, который сфотографировался с Беллой в школьном коридоре. Отец обнимал свою маленькую принцессу, которая в это время зевала. Видимо, малышка переволновалась накануне первого учебного дня и не выспалась.

Гела сейчас снялся в сериале «Юззз», его рабочий график плотно расписан – как и график Екатерины. Однако в этот важный день актры отодвинули все дела и воссоединились на школьной линейке дочери. Поклонники в комментариях поздравляют Климову и Месхи с первоклашкой. Многие уверены, что экс-супруги уже давно воссоединились и просто не афишируют свои отношения на публике.

Гела сфотографировался со своей маленькой принцессой. Фото: соцсети.

«Кто куда, а мы в школу. В этом году ждали с нетерпением первый день осени! У нас в семье первоклашка, да и мы все очень соскучились по нашей любимой Ломоносовской школе. С праздником всех, кто имеет отношение к образованию! 1 сентября всегда новый этап в жизни и детей, и родителей, и педагогов. Пусть все надежды оправдаются, планы реализуются и каждый получит чувство удовлетворения от того, что произойдет в новом учебном году. Всем пятерок, да побольше, и что бы самых круглых», — пожелала Екатерина Климова в соцсетях.

Ломоносовская школа - одно из самых престижных учебных заведений Москвы. Стоимость обучения в ней составляет 1 миллион 620 тысяч в год. Учитывая, что в этой школе теперь будут заниматься трое детей Климовой, за год их учебы актриса отдала 4 миллиона 860 тысяч рублей.

В этой же школе учатся сыновья Екатерины Корней и Матвей. Фото: соцсети.

Екатерина Климова воспитывает четверых детей от разных мужей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив Лизу. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи. Со всеми своими бывшими супругами Климова сохранила теплые отношения. Все ее мужья участвуют в воспитании детей и поддерживают их.