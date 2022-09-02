Трамп заявил, что располагает компроматом интимного характера на Макрона

Во время обысков в частной резиденции Трампа слова экс-главы Белого дома приобрели тревожное звучание Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп в общении с близкими и друзьями неоднократно заявлял, что владеет информацией интимного характера о президенте Франции Эммануэле Макроне. В свете находок ФБР во время обысков в частной резиденции Трампа слова экс-главы Белого дома приобрели тревожное звучание.

Известно, что во время обысков в Мар-а-Лаго среди прочих документов была изъята и папка с информацией о президенте Франции. Что в ней содержится – никто не знает, но СМИ предполагают, что там может находиться и та информация, о которой неоднократно упоминал Трамп.

– Предыдущие разговоры Трампа о якобы шалостях Макрона, о которых «не очень многие люди знают», только усилили эти опасения, – сообщили в Rolling Stone.

По утверждению журнала, находка, связанная со словами кс-президента США, буквально вызвала «трансатлантический ажиотаж», а спецслужбы Франции усиленно пытаются выяснить – какой же именно компрометирующей информацией располагает Трамп.

В посольстве Франции в США заявили, что не обращались к американским властям с официальным запросом.

Неназванный источник Rolling Stone заявил, что сказанное Трампом о компромате интимного свойства на Макрона вполне может быть простой выдумкой.

– Часто трудно сказать, бредит он или нет, – прокомментировал он слова Трампа.