Сильвио Берлускони пошел за молодой аудиторией в TikTok и рассказал анекдот про Путина

Берлускони пообещал итальянской молодежи, что его партия приложит все усилия, чтобы помочь им добиться успеха в жизни Фото: REUTERS

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, являющийся лидером партии «Вперед, Италия», зарегистрировался в TikTok. По его словам, в сервис он пришел за молодой аудиторией накануне парламентских выборов, в которых его партия намерена принять участие.

В одном из первых роликов, появившихся на канале бывшего итальянского премьер-министра, стал рассказанный им анекдот про мировых лидеров.

В самолете, который через пару минут упадет, находятся Путин, Байден, Папа Римский с помощником и сам Берлускони. На пятерых человек имеется четыре парашюта. Первый забирает Байден со словами «Я самый главный на Западе», второй берет Путин с аргументом «Я самый главный на Востоке». Третий парашют забирает Берлускони, заявив, что «он самый умный политик в мире».

После этого помощник Папы Римского протягивает оставшийся парашют понтифику, но тот отказывается, призывая молодого человека спасаться самому. На что помощник отвечает: «Берите, Ваше Святейшество, парашютов осталось два – Берлускони выпрыгнул с моим рюкзаком».

В своем самом первом ролике в TikTok Берлускони пообещал итальянской молодежи, что его партия приложит все усилия, чтобы помочь им добиться успеха в жизни и осуществить все их мечты. Он признался, что завидует молодым.

В течение недолгого времени стартовое видео экс-премьера набрало более 5 миллионов просмотров.