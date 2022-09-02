Минобороны: украинских националистов с английскими М-777 преследует «Ураган»

Днем и ночью выполняются огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ

При выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в дневное и ночное время суток в зоне проведения специальной военной операции используются реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

«Днем и ночью выполняются огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и опорных пунктов, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника», - комментируют кадры в Минобороны России.

На кадрах командир разведывательной роты батальонно-тактической группы отдает указание и координаты позиций дальнобойной артиллерии противника – гаубичной батареи английских М-777. Расчеты производят 8 пусков фугасными 220-мм снарядами, после чего сразу же покидают огневую позицию, оставаясь незамеченным для артиллерии противника. Сменив огневые позиции, расчеты производят ещё 8 пусков и уезжают на место заряжания.

«Все отрабатываем быстро. Получаем цель. Возвращаемся сразу, как ее отработаем. Затем заряжаемся и идем дальше. Фронт сдвигается, мы, соответственно, тоже. Уверенно идем к победе!», - сказал журналистам командир взвода Антон.

СПРАВКА «КП»

«Ураган» способен поражать различные цели, как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 километров. Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.

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