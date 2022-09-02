Бойцы Росгвардии задержали в Запорожской области корректировщика огня

Всю полученную информацию подозреваемый передавал по средствам связи и через специально созданный в одном из месседжеров закрытый чат

Военнослужащие Росгвардии в Запорожской области задержали вооруженного пособника Вооруженных сил Украины, что оказывал содействие украинским националистам.

«Задержанный по заданию своих кураторов активно передавал ВСУ через своего родственника информацию о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ, местах движений войсковых колон. Данную корректировку он осуществлял через монокуляр с крыши своего дома. Всю полученную информацию подозреваемый передавал по средствам связи и через специально созданный в одном из месседжеров закрытый чат», - пояснили в Росгвардии.

Задержанный также искал оружие, чтобы применить его против военнослужащих ВС РФ.

- Видел машину-глушилку, что глушит местную связь. Думал найти гранату, чтобы ее взорвать. А еще в монокуляр смотрел кто и куда стреляет, - признался на допросе задержанный.

В доме у пособника украинских диверсантов нашли тротиловую шашку в 200 грамм, шесть 30 мм боеприпасов к автоматической пушке от БМП и шесть патронов к стрелковому оружию калибра 5,45 мм.