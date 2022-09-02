Хвост ракеты торчал, а Гросси молчал - Что на самом деле творится на Запорожской АЭС

По этой станции в последние недели украинские войска бьют из пушек и реактивных систем залпового огня Фото: Олег АДАМОВИЧ

Минобороны России собрало целый автобус иностранных журналистов для поездки на «освобожденные территории» - в Запорожскую и Херсонскую области. Но всем сразу было понятно — главный пункт вояжа — крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция. Она под контролем российских военных, но персонал на ней — до сих пор, в основном, украинский.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

И по этой станции в последние недели украинские войска бьют из пушек и реактивных систем залпового огня! Атакуют беспилотниками!

То есть, до катастрофы вроде второго Чернобыля там — рукой подать, пара метких попаданий.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

При этом, Киев обвиняет в ударах по АЭС ... не удивляйтесь, Россию. Якобы она обстреливает станцию, которую сама же охраняет. И которая дает электричество не только Украине, но и освобожденным Херсонской с Запорожской областям.

Абсурд? Да. Но Запад не может признать, что Украина врет и подвергает Европу опасности ядерного армагедона. Иначе получится, что Запад поддерживает государство-террориста. И дает ему дальнобойные пушки, что бить по атомной станции.

Поэтому на Запорожскую АЭС направили международную комиссию МАГАТЭ во главе с ее директором Рафаэлем Гросси.

Автобус с иностранными журналистами ехал как раз навстречу Гросси.

С иностанцами ехал и я — спецкор «Комсомолки».

Фото: Олег АДАМОВИЧ

ОБСТРЕЛ ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ ПРЕССЫ

Но попасть на Запорожскую АЭС оказалось не так просто. Последние 200 километров до Энергодара — города атомщиков мы ехали аж два дня!

Сначала все сорвалось, потому что украинцы обстреляли гостиницу, где планировалось поселить журналистов. В планы Киева, кажется, журналисты, да еще иностранные, не входили. Мы могли увидеть все то, что и глава МАГАТЭ.

Гросси должен был приехать в Энергодар на следующий день, и очень удобно было бы дождаться его прямо на месте — у АЭС. Но не сложилось. Пришлось ночевать «в тылу» - в Бердянске. И выехать среди ночи, чтобы гарантированно застать международного чиновника.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

ЧУТЬ НЕ ПОПАЛИ В ЗАСАДУ ДИВЕРСАНТОВ

Второй раз мы ехали в Энергодар, петляя по каким-то страшным проселкам без асфальта. Российские военные нам сообщили, что Украина высадила около электростанции отряды диверсантов. И оказалось, что на той хорошей дороге, по которой мы хотели проехать, идет бой. Автобус с иностранными журналистами чудом не попал под эту перестрелку.

Но это все — лишь «нюансы жизни» на прифронтовых территориях.

До станции-то мы в итоге добрались.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

МЕСТНЫЕ ОКАЗАЛИСЬ НАМ НЕ РАДЫ

На всех подходах к АЭС и крупных перекрестках рядом стоят посты российской армии с техникой и автоматчиками. Следов тяжелых боев, как в Мариуполе или Волновахе, здесь, слава богу, нет. За то есть агитплакаты про то, что «мы – один народ».

На самой электростанции тоже наши военные. Люди в форме дежурят на проходной и проверяют у всех документы. Массивные корпуса реакторов нависают над капонирами с российскими триколорами.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Украинские атомщики, которые до сих пор работают на АЭС, не сказать, чтобы были особо рады гостям. Никто из сотрудников (даже директор) не встретил ни иностранных журналистов, ни главу МАГАТЭ.

Люди-то по станции ходят. Но разговаривать с прессой они категорически отказываются!

Хотя с Гросси, кажется, они все же в стороне от журналистов побеседовали.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

ПЕРВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

За то нам показали результаты обстрелов. Первое попадание ракеты пришлось совсем недалеко от проходной. В земляном валу около хранилища какого-то технического масла осталась здоровая воронка. Водопроводные трубы рядом, идущие в сторону первого реактора (всего их на Запорожской АЭС шесть), порядком посекло. Основные повреждения уже починили, но вода продолжает подтекать до сих пор. Окна в соседнем корпусе просто повыбивало.

По тому, как ракета вошла в землю, понятно, что она прилетела примерно с северо-запада. Это уже территория, подконтрольная Киеву.

Пока я разглядывал воронку, на горизонте показался сам глава МАГАТЭ.

- Здесь нет российских военных. Очевидно, что ракета предназначалась для простых рабочих, - заверил Рафаэля Гросси загорелый чиновник из Росатома.

- Можно предположить откуда прилетел снаряд? – спросил глава международного агентства.

Ему показали, что ориентировочно из Никополя либо из Марганца. Это города с противоположной стороны Каховского водохранилища. Они сейчас под украинцами.

Главу МАГАТЭ повели к соседним белым цистернам. В верхней части одной из них зияла здоровая пробоина с рваными краями.

- Здесь 240 тонн турбинного масла. Страшно представить, что будет, если они загорятся, - сообщил представитель Ростатома.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

НЕДАЛЕКО И ДО ЯДЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Поворчав, что журналисты мешают работать, Гросси в окружении свиты скрылся между корпусами реакторов. А мы отправились изучать следы обстрелов дальше, без него.

На заднем плане все время были слышны взрывы. Как мне объяснили, это «прилеты» снарядов по Энергодару и работа нашей ПВО. Опытное ухо может отличить: бахнуло уже в городе или наша противоракета подбила украинскую ракету в воздухе. Но мне приходится верить на слово – сам я в этой канонаде с непривычки не разобрался.

Около крайнего, шестого, энергоблока из земли торчит серая металлическая ракета с полукруглыми стабилизаторами. Надо же, не разрушилась от взрыва.

- Прилетела кассетная ракета предположительно от «Урагана». Тут все вокруг было усыпано кассетными боеприпасами. А это — хвостовик ракеты, который просто падает на землю, - объяснил мне российский охранник.

Рядом не только серая громада реактора. В 50 метрах еще и здание, где в бетонных саркофагах хранится отработанное ядерное топливо.

- Внутри есть макет саркофага. Так вот, он пробит одной из кассет от ракеты. Если бы угодило в настоящее хранилище, тут бы уже пошло радиоактивное заражение, - рассказал военный.

Глава МАГАТЭ, обойдя АЭС по своему маршруту, тоже пришел к торчащему хвостовику.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТОНОСНАЯ ПТИЧКА

На АЭС прилетают и дроны-камикадзе. Я видел один такой на земле. Небольшие крылья, маленький пропеллер, а несет 500 грамм гексогена (как 1,5 кило тротила). Такая пластмассовая птичка взорвалась на крыше одного из зданий станции. Был еще второй дрон, но его успели сбить.

Но Гросси на дроны смотреть уже не стал. От заявлений для прессы уклонился. Объявил только, что благодарен российским военным за организацию безопасности его визита. Что он увидел все, что хотел. И пообещал оставить на АЭС постоянную миссию МАГАТЭ.

Международному чиновнику заодно отдали открытое письмо, подписанное 20 тысячами жителей Энергодара, с просьбой прекратить обстрелы.

Гросси бумаги взял тоже без комментариев.

Он вообще старался никаких заявлений не делать.

И уехал.

Ожидается, что в скором будущем глава ядерного агентства выступит в ООН с докладом о ситуации в Энергодаре. Бог его знает, скажет он правду или нет. Если он должен был проконтролировать АЭС, то мы, журналисты, должны были проконтролировать его самого. Мы видели то, что видел Гросси. Может, он потому и ворчал, будто мы ему «мешаем»?