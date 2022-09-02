Шойгу: На Украине уничтожен 2 831 наемник, а российские полевые госпитали стали принимать солдат ВСУ

Глава военного ведомства России сообщил об успехах войск в зоне специальной военной операции на Украине за последний месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и Великобритании пора не вооружение поставлять на Украину, а донорскую кровь. Сегодня мэр Снигиревки Юрий Барбашев сообщил о переполненных больницах и моргах Николаева, где умирают от ран более 2000 военнослужащих территориальной обороны и Вооруженных сил Украины.

Умирают от недостатка чистой питьевой воды и донорской крови, которую просто неоткуда взять. И это только те, что наступали на снигиревском направлении, которое не было основным. Что же тогда твориться в больницах и моргах на криворожском и других направлениях?

Огромную цену платит украинский народ за клоунскую акцию, что назвали наступлением. Известно, что она была спланирована Зеленским в приступе отчаяния, только ради получения очередных миллионов долларов, часть которых осядет в карманах их жен и западных кураторов.

Повезло лишь тем украинским военнослужащим, что оказались в населенном пункте Пески, что взяли Вооруженные силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик.

«За последние две недели в населенном пункте Пески взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов. При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», - заявил министр обороны Сергей Шойгу на прошедшем селекторном совещании.

Он отметил, что на херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное.

«Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери. Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», - пояснил Шойгу.

Глава военного ведомства также выразил обеспокоенное тем, что с середины июля вооруженные силы Украины, используя западное оружие, регулярно наносят удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции.

Вот что он сказал дословно: «с 18 июля зафиксировано 29 обстрелов, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе. При этом украинские власти откровенно лгут, что будто российские Вооруженные Силы, прикрываясь важными энергетическими объектами, ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем».

«Ответственно заявляю, что тяжелых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично. Нанося удары по объектам атомной станции, Киев создаёт реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм», - предупредил министр, и обратил внимание на то, что провокации несмотря на приезд специалистов МАГАТЭ продолжаются - вчера ВСУ обстреляли не только Запорожскую АЭС, но и маршрут передвижения членов миссии.

«Пресечена попытка захвата электростанции, уничтожены две диверсионные группы и самоходные баржи с десантом», - напомнил Шойгу и обратил внимание СМИ, что «США и Евросоюз умышленно замалчивают ситуацию вокруг станции, тем самым поощряя подобные безрассудные действия. В свою очередь Россия делает всё, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС».

Министр предупредил, что в «случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти».

Глава военного ведомства России сообщил об успехах войск в зоне специальной военной операции на Украине за последний месяц: «Только высокоточными ударами по важным военным объектам Украины поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства».

За то же время российскими военнослужащими было сбито 19 самолетов, 6 вертолетов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов «Хаймарс».

«На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено. Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации», - подчеркнул Шойгу.