Шойгу: Россия поставит за рубеж вооружений на 592,6 млн долларов США и 1,77 млрд рублей

На форуме эксперты Минобороны и предприятий военно-промышленного комплекса провели 160 двусторонних встреч с иностранными партнерами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«За неделю выставочные площадки военно-технического форума «АРМИЯ-2022» посетило почти два миллиона человек», - подвел на селекторном совещании итоги Международного военно-технического форума «АРМИЯ -2022» министр обороны Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что по итогам форума заключено «36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму, превышающую 525 млрд. рублей, а в рамках международного военно-технического сотрудничества портфель заказов составил 592 млн. 650 тысяч долларов США и 1 млрд. 770 млн. рублей».

Шойгу подчеркнул, что на форуме эксперты Минобороны и предприятий военно-промышленного комплекса провели 160 двусторонних встреч с иностранными партнерами по вопросам военного и военно-технического сотрудничества. А порядка 1500 отечественных и зарубежных компаний продемонстрировали свыше 28-ми с половиной тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Отметим, что за время форума было проведено 340 мероприятий научно-деловой программы с участием почти 22 000 экспертов. В которых приняли участие военные делегации 85-ти иностранных государств, в том числе 31 высокого уровня.