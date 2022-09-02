Япония снова милитаристская: зачем в Токио решили удвоить военные расходы

Ускоренная милитаризация Японии - очень тревожный знак Фото: EAST NEWS

Американские «пляски» вокруг Тайваня дают результаты, которые, что теперь очевидно, намечались заранее. Скорой «горячей» фазы конфликта Китая и США из-за острова эксперты не предсказывают, но обстановка в Юго-Восточной Азии начинает радикально меняться. Прежде всего это видно на примере Японии: курс на военное противостояние с Россией и Китаем, возгонку напряженности в регионе и милитаризацию страны нынешний японский кабинет Фумио Кисида обозначил четко и ясно. Об этом пишет китайская газета Global Times, отражающая позицию руководства КНР.

За несколько дней до годовщины окончания Второй мировой войны, которую в Китае называют Национально-освободительной войной Сопротивления японским захватчикам 1937-1945 годов, министерство обороны Японии заявило, что намерено начать производство ракет большой дальности и исследования в области гиперзвуковых ракетных систем. Причем главный аргумент Токио для этих планов - рост региональной напряженности, прежде всего вокруг Тайваньского пролива. Не будем забывать, что спусковым крючком для этого роста стал известный визит мадам Пелоси в Тайбэй, против чего настойчиво протестовал Пекин. А затем Вашингтон, явно в пику китайцам, старательно подбрасывал дровишки в возникший костерок, направляя на остров высокопоставленных американских политиков и предлагая новую военную помощь нынешнему правительству Тайваня.

Ракет большой дальности, способных достичь территории других стран, как уточнили в министерстве обороны Японии, понадобится более тысячи, чтобы ликвидировать нынешний «ракетный разрыв» с Китаем. Намерены японцы ликвидировать и еще один «разрыв» - по сумме оборонных расходов. Кабинет Кисиды, отмечает Global Times, собирается в ближайшие годы удвоить военный бюджет страны, что сделает его третьим по величине в мире после США и Китая. Сейчас китайские расходы на оборону, жалятся в Токио, почти в четыре раза превышают японские.

Правда, здесь возникает очевидное препятствие в виде пацифистской конституции, которая была принята после разгрома милитаристской Японии во Второй мировой войне и ограничивает военный потенциал страны «силами самообороны». К тому же в 1976 году Токио решил ограничить свои военные расходы одним процентом от ВВП страны. Но теперь такой скромный военный кафтанчик явно стал мал японскому самураю, который подчеркивает, что является верным союзником США. А американцы, как известно, от всех стран-членов НАТО требуют тратить на оборону не менее двух процентов от ВВП. И хотя Япония пока в военный блок Запада формально не входит, к этой планке явно стремится и готова соответствующим образом «отрихтовать» ставшую слишком уж мирной конституцию.

На следующий финансовый год, как подчеркивает Global Times, оборонный бюджет Японии составит около 47 миллиардов долларов США, превысив нынешний сразу на 20 процентов. Так что налицо все признаки того, что возрождение японского милитаризма из разряда политико-пропагандистской риторики становится самой настоящей реальностью. И нынешние военные устремления Токио, отмечает китайская газета, неизбежно стимулируют гонку вооружений среди стран региона. Особенно с учетом того, что во многих из них хорошо помнят, какие чудовищные преступления против местного населения совершала японская военщина в годы Второй мировой.

Однако только тайваньского предлога для резкого рывка в укреплении своего военного потенциала японцам мало. И как тут не обойтись без «российской угрозы»? И повод подвернулся: стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Военного восточного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Японского и Охотского морей. В них задействованы 50 тыс. военнослужащих из 14 стран, в том числе, разумеется, и Китая. «Вот ведь угроза, да еще какая!» - возмущенно и громко кудахтают военные и политики в Токио. Но вот о том, что с середины августа в Японии идут японо-американские военные учения, конечно же предпочитают молчать.

Ускоренная милитаризация Японии, вдохновляемая старшим американским союзником, который продолжает оккупировать японские острова, очень тревожный знак. Мало того, что в Европе может заполыхать по полной, если европейцы не перестанут отождествлять себя с режимом Зеленского, так и на востоке фитилёк возможной войны старательно подкручивают. Вопрос «кому это выгодно» излишен. Потому что очевиден: впервые за последние десятилетия возникла реальная угроза безраздельной гегемонии США в мире, которую американцы пытаются сдержать, провоцируя вооруженные конфликты везде, где могут. И Япония им в этом готова помогать. Но и Китай, как отмечает Global Times, прекрасно видит, что этому вызову он может противостоять вместе с Россией.