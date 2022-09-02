В Аргентине объявили всенародный выходной после неудачного покушения на вице-президента страны

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер Фото: REUTERS

Кристина Фернандес де Киршнер, упиваясь количеством сторонников, дежурившим возле ее дома уже не первые сутки, поздним вечером обходила ряды собравшихся. Кому-то она пожимала руку, кому-то дарила улыбку.

Неожиданно из толпы высунулась рука с пистолетом. Дуло оказалось направлено прямиком в лицо вице-президента. Киршнер перевела взгляд на руку, направившую на нее оружие, раздался щелчок. 69-летняя женщина инстинктивно сжалась и зажмурилась. Она опустила голову и даже слегка присела.

Но выстрела не прозвучало. Пистолет исчез вместе с его владельцем. Раздались крики телохранителей и немногочисленной полиции. Преступник исчез.

Кадры покушения на вице-ппрезидента Аргентины Кристину Киршнер разлетелись по сети мгновенно. Неудачное нападение смогли запечатлеть в непосредственной близости с разных ракурсов.

Неудавшееся покушение стало народным праздником. Фото: REUTERS

До сих пор остается без ответа главный вопрос: как такое вообще могло произойти и почему охрана совершила так много ошибок: Почему нападавший смог подойти к Киршнер так близко? Почему телохранители, заметив оружие, не прикрыли политика своим телом и даже не выхватили свои пистолеты? Почему после случившегося вице-президента срочно не увезли в безопасное место? И как нападавшему удалось скрыться с места преступления?

Можно предположить, что такое стало возможным из-за повышенного внимания общества к фигуре Киршнер. Не так давно против вице-президента возбудили сразу несколько дел о коррупции, в частности, ее обвинили в мошенничестве при заключении контрактов по проведению работ в резиденции в Патагонии с 2007 по 2015 года, когда она являлась президентом Аргентины.

Возле дома Киршнер стали собираться сотни ее сторонников после того, как неделю назад прокурор запросил для нее 12 лет лишения свободы и пожизненный запрет на занятие государственных постов. Отмечается, что Киршнер обладает депутатской неприкосновенностью и ее не посадят в тюрьму, если приговор не будет ратифицирован Верховным судом. Тем не менее каждой утро и вечер вице-президент приветствовала собравшихся, фотографируясь с ними и раздавая автографы. Несколько дней возле дома Киршнер дежурило много полицейских, но после столкновений с защитниками политика их численность решили уменьшить.

Министр безопасности Анибал Фернандес сообщил, что нападавшего задержали сотрудники службы безопасности в нескольких сот метрах от дома вице-президента. При нем был найден пистолет аргентинской марки Bersa.

Фото: REUTERS

Виновником происшествия оказался 35-летний гражданин Бразилии Фернанду Андре Сабаг Монтиель, проживающий в Аргентине с 1993 года. Сейчас следствие устанавливает его мотивы. Год назад он уже попадал в поле зрения полиции, тогда его задержали с 35-сантиметровым ножом.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что пистолет был заряжен пятью патронами, но по большой случайности не выстрелил, дав осечку. Глава государства назвал покушение на Киршнер «самым серьезным инцидентом с момента восстановления демократии» в стране в 1983 году и призвал аргентинских политических деятелей и общество осудить это преступление.

- Мы можем не соглашаться, у нас могут быть глубокие разногласия, но ненавистнические высказывания не могут иметь место, потому что они порождают насилие, а насилие не может сосуществовать с демократией, - заявил в своем обращении Фернандес. Он также объявил национальный праздник в пятницу, 2 сентября, чтобы дать аргентинцам возможность «проявить свое желание защищать жизнь, демократию и таким образом выразить солидарность с вице-президентом».

Сама же Киршнер пока не дела никаких комментариев после случившегося.

СПРАВКА

69-летняя Кристина Фернандес де Киршнер дважды становилось президентом Аргентины в период с 2007 по 2015 года. До этого, с 2003 по 2007 год, Киршнер являлась первой леди, а ее супруг, Нестор Киршнер, возглавлял государство. Как отмечают эксперты, политический тандем Кристины и Нестора был настолько сильным в Аргентине, что породил «киршнеризм» - левое движение, которое является одним из основных в политической системе страны.

В 2019 году Киршнер вернулась в большую политику, разработав программу в рамках которой она баллотируется на пост вице-президента, а Альберто Фернандес - президента. Прежде нынешний глава государства не раз возглавлял предвыборный штаб четы Киршнер.

Впрочем, в конце 2023 года Кристина Киршнер вряд ли будет претендовать на президентское кресло. Всему виной негативные прогнозы относительно показателей рейтинга общественного одобрения и стремительно растущая инфляция.