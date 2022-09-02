Помощь беженцам из ДНР, ЛНР и Украины: кому и какие выплаты положены

Более 10 млрд.рублей направит правительство на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 10 млрд.рублей направит правительство на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Все документы для этого подготовлены, порядок выплат определен. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.

Вот, кому и какие положены выплаты.

- С 1 июля и до конца года ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей назначаются пенсионерам и инвалидам.

- По 10 тысяч рублей будет получать единственный родитель на каждого ребенка. Для инвалидов первой группы, детей-инвалидов и лиц, достигших 80-летия, предусмотрена доплата по 3 тысячи рублей в месяц.

- По 5 тысяч рублей в месяц будут получать ветераны ВОВ.

- По 4 тысячи рублей в месяц будут получать семьи с детьми до 18 лет и обучающимися очной формы до 23 лет. Выплата в размере 4 тысяч рублей положена на каждого ребенка.

- На несовершеннолетних детей, находящихся под опекой или попечительством, размер поддержки выплаты составит 15 тысяч рублей в месяц. Как отметил Михаил Мишустин, также предусмотрены единовременные пособия беременным женщинам и пособия при рождении ребенка.

На заседании кабмина также обсуждали проблемы экологии. Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому правительство профинансирует ликвидацию стихийных свалок в 24 регионах. На это направят более 9,3 млрд.рублей. Более 2,7 млрд. руб. будут направлены уже до конца этого года, а остальные - в течение следующих двух лет.

Как сообщил премьер, уже в этом году свалки начнут убирать в Башкирии, Карелии, Чечне, Забайкальском крае, Белгородской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской и Ульяновской областях. В общей сложности в 29 городах. В 2023 году такие же мероприятия начнутся еще в семи городах Брянской, Курганской, Новосибирской, Тверской и Челябинской областей. Как отмечают в кабмине, к концу 2024 года будет рекультивировано 483,6 га земли, которые сейчас замусорены. В общей сложности это больше 40 свалок. Ликвидация свалок должна улучшить качество жизни более чем 5,2 миллиона человек.