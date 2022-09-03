Бытовая техника освободила женщин от домашней работы, но украла у них талию

Количество калорий, израсходованных на стирку и уборку стало значительно меньше Фото: Shutterstock

Не влезаете в свое старое платье? Какая-то сволочь ушила джинсы, которые сходились на талии еще прошлым летом? Знакомая ситуация - 62 процента российских женщин испытывают проблемы с лишним весом. Исследование Гарвардского университета отвесило сомнительный комплимент россиянкам, утверждая, что среди европейских женщин у них самая богатырская стать со средним индексом массы тела 27,2 (это значит, что среднестатистическая гражданка при росте 165 см весит 74 кило - на 15 больше, чем надо). В оправдание можно сказать, что, во-первых, красота измеряется не в килограммах. А во-вторых, россиянки шагают в ногу со всем прогрессивным человечеством: за последние 40 лет (с 1975 по 2014 годы) число людей, страдающих от лишнего веса, увеличилось в шесть раз и достигло 641 миллиона человек

Откуда растут ноги у эпидемии ожирения? Поиском ответа на этот вопрос решила заняться команда ученых под руководством Эдварда Арчера из университета Южной Каролины (США). Результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале PLOS ONE.

Великая кухонная революция

Считается, что бока растут, когда человек съедает калорий больше, чем расходует. Это на самом деле так, однако, ученые уверяют, что эта прописная истина работает не всегда. Во-первых, люди физиологически и поведенчески адаптируются к нарушениям энергетического баланса. А во-вторых, в истории описано немало парадоксальных случаев, когда рост потребления продуктов питания в стране сопровождался повышением стройности граждан (например в Японии). Или наоборот, на фоне дефицита продовольствия росли животы - как в США в начале ХХ века (хлеб и картошка - главная еда бедняков, прекрасное топливо для набора веса). Поэтому первое объяснение, которое приходит в голову, мол, жрать меньше надо, ничего толком не проясняет. Должна существовать какая-то причина, которая нарушила баланс потребления и расходования калорий и привела к тому, что весы массово стали трещать под пятой граждан. Вернее гражданок.

Ученые выдвинули любопытную гипотезу: предположили, что виновником эпидемии ожирения могла стать великая кухонная революция, которая развязала руки женщинами и освободила их от рутинной домашней работы. Речь идет о появлении армии автоматических стиральных и посудомоечных машин, пылесосов, кухонных комбайнов, микроволновок и других видов бытовой техники. Во-первых, они значительно экономят время, а во-вторых заметно облегчают работу. Например, во время мытья полов руками тратится 260 килокалорий в час, а если уборку делать пылесосом - то расходуется уже 190 килокалорий.

Благодаря появлению новой бытовой технике за последние 45 лет дамы стали тратить на хозяйственные дела в два раза меньше времени Фото: Shutterstock

За 40 лет - плюс 10 килограммов

Чтобы понять, насколько тектоническими были изменения в объеме домашней работы, исследователи принялись изучать дневники использования времени, которые вели около 50 тысяч женщин в период 1965–2010 годов. В рамках этого исследования домохозяйки записывали, сколько минут и часов они тратили на самые разные сферы домашнего труда. Сюда входили:

- приготовление пищи и мытье посуды

- генеральная уборка,

- стирка белья

- уход за детьми

- работа по дому (мытье машины, мелкий ремонт)

- возня в саду и огороде

Для точного расчета потраченных калорий учитывалась среднестатистическая масса тела женщин в каждую эпоху. И тут выяснилось, что прекрасные дамы за 40 лет прибавили 10 килограмм. Вот как менялся этот показатель.

1960-е годы - средний вес 65 кг

1970-е годы - 66 кг

1980-е годы - 69 кг.

1990-е годы - 71 кг

2005 год - 74 кг

2010 год - 75 кг

Надо отметить, что если россиянок признали чемпионками Европы, то американки безусловные чемпионы мира по темпам набора лишнего веса. В нашей стране динамика схожая, хотя и несколько более бодипозитивная: по данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 10 лет (с 1994 по 2004 год) россиянки поправились в среднем с 69,9 до 72,7 кг. То есть отставали от американских теток на 1,3 кило.

Сказка о потерянном времени

Изучение дневников показало, что современные женщины тратят на домашнюю работу в среднем на 12,4 часов в неделю меньше, нежели их мамы и бабушки. Естественно, и количество калорий, израсходованных на стирку и уборку, стало значительно меньше.

- в 1965 году затраты энергии женщин на ведение домашнего хозяйства составляли 4663 килокалорий в неделю.

- в 2010 году женщины сжигали в домашней суете всего 2806 килокалорий в неделю (на 1857 меньше). Для сравнения, суточный рацион для представительниц прекрасного пола - 2000-2100 килокалорий.

Иными словами, нашим современницам нужно куда-то девать один суточный запас калорий, если эстетика второго подбородка им не слишком близка. Куда же потратили наши красавицы 12 с лишним часов свободного времени, которые появились за счет использования бытовой техники и массового развития сервисов доставки еды? Вы полагаете они увлеклись прогулками, велосипедом, пешим и водным туризмом, изучают танцы живота в фитнес-центрах? Как бы не так! Доля активного отдыха увеличилась всегда на час с лишним ( с 1,1 часа в неделю в 1965 году до 2,3 часа в неделю в 2010 году). В пересчете на энергозатраты это составляет 460 килокалорий в неделю. А как мы помним, чтобы не наесть живот, теперь надо тратить образовавшийся излишек в 1857 калорий в неделю. Концы с концами не сходятся и вот эта разница почти в 1400 калорий разгоняет мировую эпидемию ожирения.

Куда же тратится все остальное свободное время? Дамы проводят его на диване в обнимку с гаджетом или телевизором: для экранного времени за 45 лет увеличилась на 8,2 часа в неделю (с 8,3 часов в 1965 году до 16,5 в 2010).

Как думаете, кто будет в этом виноват? Уверен, что дамы, как обычно, крайними назначат мужчин. Потому что именно мы не предложили нашим прелестницам достойную альтернативу в виде активного отдыха (приглашение сходить на футбол не в счет). Вот и раскошеливайтесь теперь каждый год на платья и юбки нового размера.

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