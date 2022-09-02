Минобороны России: ликвидирован командный состав 56-й мотопехотной бригады

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Фото: кадр из видео.

То, что киевский режим назвал «наступлением», продолжается. Вооруженные силы Украины продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Но чем больше пытаются, тем больше страдают.

«Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск. Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих. Взято в плен два боевика», - перечислил потери ВСУ за минувшие сутки на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области были сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет «HARM».

За то же время высокоточным оружием ВКС России поражены: пункт временной дислокации 17-й танковой бригады в районе населенного пункта Березнеговатое, а также ангары с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады в районе Белая Криница Николаевской области.

«Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и до 10 единиц военной техники. А восточнее Михайловки Донецкой Народной Республики ликвидирован полностью командный состав 56-й мотопехотной бригады. В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранен. Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Добрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30-ти и ранено до 15-ти националистов», - перечислил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что в связи с большими потерями личный состав подразделений 110-й механизированной бригады, занимавший позиции в районах населенных пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки также поражены: взвод реактивных систем залпового огня «Ольха», 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения, 8 пунктов управления ВСУ, 42 артиллерийских подразделения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», живая сила и украинская военная техника в 134-х районах.

Кроме этого российскими средствами ПВО за сутки сбито 12 беспилотников, противолокационная ракета «HARM» производства США, 14 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Стыла Донецкой Народной Республики, Херсон, Берислав и Новая Каховка Херсонской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

283 - самолета.

151 - вертолет.

1864 - беспилотных летательных аппарата.

372 - зенитных ракетных комплекса.

4711 - танков и других боевых бронированных машин.

823 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3364 - орудия полевой артиллерии и миномета.

5217 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ветераны легендарной Группы «А» в лице первого вице-президента Владимира Березовца, вице-президента, шеф-редактора газеты «Спецназ России» Александра Репина, члена Совета Александра Михайлова, главного редактора газеты «Спецназ России» Павла Евдокимова и советника президента Ассоциации Алексея Картофельникова подписали соглашения с ДНР и ЛНР о сотрудничестве между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Международной Ассоциацией ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» – с другой.

В Донецке документ подписан с Управлением по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР. Его возглавляет Герой ДНР генерал-лейтенант Кононов Владимир Петрович – бывший министр обороны ДНР. Отдельная встреча в Донецке была с руководителем Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексеем Муратовым.

Движение возглавляет сам Денис Владимирович Пушилин.

Движение занимается политической и общественной деятельностью, имеет крупнейшую фракцию в Народном Совете ДНР. В его рядах состоит 250.000 активистов. Во всех встречах приняла участие руководитель инициативной группы по формированию Общественной палаты стран Евразийского экономического союза Гаяна Арутюнян.