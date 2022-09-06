Как «западные ценности» чуть не сгубили заповедник программистов на Вятке

В поселке можно покататься на квадроциклах Фото: Личный архив

В ДЕРЕВНЮ, В ГЛУШЬ, ПОД КИРОВ!

Нет в столице жизни! Пробки, загазованность, суета сует и покою не дает, а глазищи у людей злые-презлые. Долой такое существование! Человеку, дитю природы, надобно на природе жить. Чтобы кругом простор, спокойствие, чистый воздух, а не вечная битва за парковочные и прочие места под солнцем.

Так в свое время решил Алексей Конышев, о чьей удивительной судьбе KP.RU уже рассказывал. Напомним. Алексей (ныне сорокалетний) был успешным программистом в Москве и заработал много денег. Но вместо того, чтобы купить шикарную квартиру на Тверской или на Пикадилли, в 2013 году приобрел он в Вятской глубинке 17 гектаров земли у пруда на лесной опушке и переехал сюда с женой и двумя детьми. А заодно призвал коллег-программистов здесь поселиться и работать по удаленке.

Домик на двоих с мангальной зоной Фото: Личный архив

Приехали с десяток молодых семей из Петербурга, Пензы, Оренбурга и других городов. Купили у Конышева участки и стали строить себе коттеджи. Так под городком Слободским появился поселок Программистов. Это, к слову, совершенно официальное название, на Яндекс- и Google-картах населенный пункт обозначен именно так.

В этом неспокойном году программисты - особая тема для страны. Кто-то из них уезжает, кто-то остается, за ними охотятся большие и малые компании, и вообще их называют «новой нефтью», намекая на ценность этой породы людей для нашей экономики. Как изменилась жизнь «заповедника айтишников» за последнее время? Чтобы это узнать, отправились мы снова в гости к Алексею.

Устройсто и принцип движения можно изучить на собственном опыте Фото: Личный архив

ПЕРЕКОДИРОВАЛИСЬ

Итак, в первые годы все складывалось отлично. Жили дружно, поселок прирастал новыми жителями. Постепенно появлялись и улучшались коммуникации – электричество, водопровод, оптоволоконный интернет, дорога... Что же в итоге пошло не так?

- Пожалуй, главной проблемой поселка стало то, что он задумывался как некоммерческий проект, - рассуждает Алексей. - Была составлена публичная смета проекта, исходя из нее вычислена себестоимость участков, и по этой себестоимости они продавались будущим жителям.

Пляж и микроколейная железная дорога Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Но в реальности многие вещи пошли не по плану и оказались на порядок дороже, чем рассчитывал Конышев. Например, в местной администрации не нашлось бюджета на дорогу к поселку, и Алексею пришлось строить ее полностью за свой счет. Отдал несколько миллионов.

- Я был не против дополнительных вложений, но рассчитывал, что сообщество с пониманием отнесется к некоторым задержкам и временным неудобствам, - говорит Алексей.

Вместо этого основателя поселка Конышева, как «власть имущего», стали подозревать в воровстве. Например, местные решили, что часть денег, собираемых со всех на охрану, Алексей кладет себе в карман.

По словам Алексея, постоянно ныть и жаловаться для жителей поселка стало нормой. Конышев уверен, что скептическое отношение к власти есть не что иное как проявление либерализма, влияния чуждых русскому человеку западных ценностей.

Домик для отдыха всей семьей Фото: Николай ВАРСЕГОВ

До всей этой истории Алексей сам частично разделял подобные взгляды. Но, оказавшись по ту сторону баррикад, решил, что такая позиция ничего, кроме вреда, не приносит.

- После очередного проявления такой вот «политики» я понял: с меня хватит. На тот момент все жители поселка пользовались коммуникационными объектами, построенными на дополнительные деньги, бесплатно – новой дорогой, оптоволоконным интернетом. Я предложил урегулировать этот вопрос и ввести символическую абонентскую плату за их использование: 2500 рублей в месяц с семьи. Подождал около года - тишина. Тогда перекрыл дорогу шлагбаумом, предложив протестующим пользоваться муниципальной дорогой, идущей параллельно. Она в ужасном состоянии, ездить невозможно. Бунтовщики постоянно застревали там, проклиная меня, но на мировую не шли.

Так и жили: часть айтишников стала платить за проезд, а бунтовщики упорно продолжали бесплатно месить грязь на муниципальной дороге. Однако после начала спецоперации на Украине почти все либерально мыслящие жители «заповедника айтишников» побросали дома и выехали за границу - в основном, в Грузию. Таковых набралось примерно 10 семей. Сейчас на места уехавших селятся люди с другими ценностями. В итоге сегодня в поселке – кто постоянно, кто наездами – снова живет около десятка семейств.

И еще о западных ценностях. Несколько лет назад в поселке прошел большой форум одного из медиа-изданий, деятельность которого в РФ с недавнего времени запрещена. Участники изучали множество тем - от прав заключенных до поддержки сексуальных меньшинств. Спустя некоторое время один из жителей поселка, отец четверых детей взял и... сменил пол. Теперь в их семье две мамы!

- Он операцию по смене пола сделал?! - спрашиваем Конышева.

- С деталями, к сожалению, не знаком. Знаю точно, что бороду сбрил, ходит теперь в платьях, и зовут не Иваном, а Яной.

Пляжная зона поселка Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ЛЕСНОЙ ХАРРАСМЕНТ

Есть у российских айтишников и объективные сложности. Среди главных - уход платежных систем Visa и MasterCard и отключение многих российских банков от системы международных переводов Swift. А ведь многие программисты работали удаленно на Европу и Америку, получали оттуда зарплату на российские карты.

Не обошла эта проблема стороной и наших поселенцев. Алексей Конышев последние пару лет дистанционно работает на американскую организацию. Это небольшая начинающая компания для производства брендов одежды. Ее суть в том, что любой человек, желающий произвести модную линию шмоток, регистрируется в системе, платит деньги и ему полностью помогают вести процесс – поиск дизайна, тканей, производственных площадок, сбыт и т. д.

По правилам компании, Алексею необходимо каждый год проходить тренинг по предотвращению сексуальных домогательств в офисе (sexual harassment).

- И плевать, что я на удаленке, - рассказывает Конышев. – Какой у меня тут в лесу sexual harassment? Но это обязательное требование штата Нью-Йорк, где расположен центральный офис. Сотрудники любой компании, где работает больше десяти человек, обязаны проходить этот тренинг и предъявлять полученные сертификаты. Пожалуй, самое неприятное, что во время тренинга учат разбираться в разнообразии полов и ориентаций. Полов, оказывается, не просто два – их целая куча. Помимо мужского и женского, есть еще так называемые небинарные виды. Все это представлено в веселой анимированной форме с участием актеров. Сначала, конечно, просто смешно, но неприятный осадок остается.

- Кстати, а как вы сейчас зарплату получаете? Санкции же...

- В Штатах организация официально может купить криптовалюту и переслать ее кому угодно.

У самого Конышева мыслей о переезде за рубеж нет. Тем более в США. По словам Алексея, свободы там никакой нет, жизнь дороже, чем в России, а за медицину выставляют чудовищные счета даже тем, у кого есть страховка.

Да и работать на Америку из России из-за укрепления рубля стало не так выгодно, как раньше. Так что Конышев всерьез задумался о поиске работы в российских IT-компаниях.

Пока лето, рабочие успевают работать над инфраструктурой парка Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ЕСТЬ ИДЕЯ

Как рождается инженерная магия

Зарабатываемые в Америке деньги Алексей вкладывает в строительство нового проекта рядом с поселком - Парка Инженер. Здесь, по задумке автора, должны появиться всякие технические чудеса, которые будут удивлять и радовать как детвору, так и взрослых.

- Инженеров нашей стране не хватает катастрофически, - объясняет Конышев. – Нужно заражать магией этой профессии с детства, прививать любовь ко всяким изобретениям и экспериментам. По себе знаю: если влюбить ребенка в какое-то дело, то он станет отличным специалистом. Парк делится на три зоны – прошлое, настоящее, будущее. Прошлое - XIX век: паровые машины, железная дорога, огромные механизмы и все модели техники, придуманной Жюлем Верном. Настоящее – двигатели внутреннего сгорания, электричество, и, конечно, ИТ и электроника. Будущее – космос, планетарий и модели космических кораблей из любимых фильмов в подходящем масштабе. И во всех трех зонах – научно-популярные лекции по смежным тематикам и другие образовательные мероприятия.

Так сейчас выглядит поселок программистов Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Зачатки будущего инженерного парка уже есть. При въезде стоят крутые металлические ворота с шестеренками, часами, цепями и т. д. При движении все механизмы враз запускаются, приглашая в мир инженерии. Вдоль дорожек установлены фонари в виде резерфордовской модели атомов. А на пляже у пруда первая ветка железной дороги на 40 метров и дрезина.

- В следующем году ветку сделаем длиннее, добавим стрелочные переводы, будут станции, тоннели, депо, - делится планами Конышев. – Еще соорудим систему небольших каскадных водоемов, чтобы продемонстрировать работу шлюзов и гидроэлектростанций – это зрелищно и интересно. Параллельно разрабатываем модели колесных пароходов на радиоуправлении, которые можно будет по этой системе проводить.

А по периметру пока еще строящегося парка обустроили базу отдыха: восемь благоустроенных домиков на двоих-четверых человек. Аренда - от 2800 рублей в сутки. Внутри небольшая кухня, санузел, спальные места. Рядом мангальная зона. Никакого шума машин, громкой музыки и прочих признаков города. Тишина, красота и природа. Можно гулять, купаться в пруду, кататься на лодках, сап-бордах, квадроциклах. Зимой - лыжи, коньки, снегоходы. А скоро, когда заработает инженерный парк, здесь можно будет совмещать приятное с полезным, познавательным.

За девять лет Конышев вложил в эту территорию около 20 миллионов рублей, на прибыль вышел только нынешним летом. Но все деньги пускает в развитие.

- Алексей, зачем вам все это надо? Не проще ли с вашими способностями и заработками уехать в теплые края и жить в свое удовольствие?

- А зачем? – удивляется Конышев. - Я всегда воспринимал жизнь как некую задачу, которую нужно решить. Иногда понимание этой задачи немного меняется, но суть остается. Например, поселок программистов перерос в идею Парка Инженер. На данный момент я вижу свою задачу как популяризацию инженерного дела в России, особенно среди детей. Удовольствие, которое получаешь от воплощения идеи и ее результатов, не идет ни в какое сравнение с безмятежной жизнью на курорте. Поэтому о переезде не может быть и речи.

Фонари в парке выполнены в виде атомов Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

Как айтишникам обустроить Россию

Как только грянули санкции, российская власть спохватилась: будущее за IT-технологиями, а значит, необходимо для этих специалистов создавать приятные условия. Появилась льготная ипотека для айтишников, отсрочка от армии, налоговые послабления...

А все потому, что айтишник в нынешних условиях (да и не только в нынешних) – чуть ли не главный строитель светлого будущего. И работы у них в России (да и не только в России) – непочатый край.

Хороший пример - маркетплейсы. Так принято называть системы интернет-магазинов, объединенные в один сайт. Типа «Озона» или «Wildberries».

- Удобно ими пользоваться? – спрашивает нас Алексей.

- Вполне.

- Так вот, по сравнению с западными маркетплейсами, у нас еще конь не валялся. Нам работать и работать в этом направлении. Хотя прорывы уже есть. Банковская система быстрых платежей, госуслуги - революционные для России системы. Но за всей простотой и удобством пользования - труд тысяч программистов. А благодаря маркетплейсам в стране намечается бум производства у мелких предпринимателей. Интернет-торговля – новый успешно развивающийся рынок сбыта, где нет лишних платежей за аренду торгового зала, коммуналку и прочего.

В импортозамещении программистам тоже есть чем заняться. По словам Конышева, в стране практически нет систем, которые облегчают вход в бизнес для многих людей. На Западе, к слову, это очень востребовано. Суть проста. Есть у человека деньги и идея произвести что-либо. Ему достаточно зарегистрироваться в бизнес-системе по профилю, задать желаемые параметры будущего производства и та сама подберет варианты дизайна, исполнителей, рассчитает расходы, возможную прибыль и найдет точки сбыта.

- Это колоссальная возможность для развития малого и среднего бизнеса, - уверяет Алексей.