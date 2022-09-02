Траур и комедия. Киев не знает, что теперь делать с наступлением под Херсоном

Контр наступление, которое громко анонсировали Зеленский и его команда, провалилось Фото: REUTERS

В Закарпатской области сегодня траур. Он объявлен по 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде, той самой, которой, как хвалились в Киеве, одной хватило бы, чтобы разобраться вплоть до уничтожения со всей венгерской армией. Но вот, как оказалось, Херсонщина – это им совсем не Венгрия.

Уже есть все основания оценить, что если бы даже ВСУ под Херсоном одержали бы хоть какую-то значимую победу, ее с полным основанием для этого можно было бы назвать пирровой. Но пока можно говорить, что кроме кратковременного занятия каких-то четырех маленьких деревень в херсонской степи украинским военным удалось полностью занять морги и реанимации Одессы и Николаева. Аналогичная картина и на малой родине Зеленского - в Кривом роге. Везде по больницам очереди из добровольцев-доноров, но крови все равно не хватает.

Глава администрации городка Снигиревка, что в 70 километрах от Николаева, со ссылкой на знакомых в медицинских учреждениях Николаева сообщил, что в госпитали и больницы областного центра привезли более 2 тысяч раненых. Это только Николаев, без районных и прочих городков. Но по той же Одессе который день носятся колонны "скорых".

А главный пропагандист Киева Алексей Арестович назвал происходящее всего лишь "маленьким и симпатичным наступлением ВСУ". Маленьким и симпатичным. Для украинцев. Каким же тогда должно быть большое и несимпатичное? Естественно, для них же.

Арестович еще 30-го августа пытался сохранить лицо, если по отношению к нему допустимо это выражение.

- Что для вас «забуксовали», для него (Главкома – прим. авт.), возможно - этап замысла, который имеет свою логику и ритм, включая паузы и смену направлений сосредоточения основных усилий, - с привлечением каких-то сексуальных ассоциаций, наверное, из своего собственного опыта объяснял он украинцам происходящее в тот день. Но к нынешнему моменту ситуация для Киева только осложнилась.

По доносящейся из Киева информации, команда Зеленского сейчас озабочена не тем, как прекратить это смертоубийство и даже не тем, какие новые задачи поставить для ВСУ, хотя предпринимаются попытки продолжить "контрнаступ", а тем, как неудачное контрнаступление преподнести в качестве перемоги украинцев над Россией. и все больше склоняются к идее объявить успехом и результатом контрнаступления перенос референдума о присоединении к России в Херсонской области. Его дату еще не объявляли, никто не знает, когда пройдет это мероприятие, но теперь любую дату Киев может считать своей победой, сказав: "А хотели –то раньше. Это только благодаря контрнаступлению удалось перенести на это число".

Отговорочка, безусловно, паршивенькая, но лучше, чем просто никакая.

Другой вариант для Зеленского – дистанцироваться от операции и взвалить всю ответственность на нынешнего Главкома ВСУ Залужного, который все это время выступал против контрнаступления. Но стерпит ли такое Залужный, которого все больше в качестве замены Зеленского рассматривают американцы?

Тем временем, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил сегодня, что в ходе спецоперации Вооруженные силы России освободили населенный пункт Благодатное и вышли на административную границу Николаевской области.

Это, извините, контрнаступление на Херсон или от Херсона? Да, понимаю, что нашим сейчас очень тяжело, потому что эти прут, как не в себя, неся чудовищные потери, пытаются задавить массой. Но уверен, что наши смогут выстоять, дать по зубам так, что выбьют их все, а потом, может быть, и пойдут вперед по оголенному противником фронту.

И нисколько не удивлюсь, если после этого Киев устами того же Арестовича или другого "рта Зеленского" Миши Подоляка объяснит, что никакого контрнаступления и "не було", а это москали, как обычно, сами себя атаковали и отбивали. А никаких украинцев среди погибших нет и не было. Калеки, конечно, будут портить общую картину, но

Чем не выход? Украинцам еще и не такую лапшу на уши вешали…