«Эфир, как недра, принадлежат всем!» Ольга Кормухина требует выдать квоты на радиостанциях для финалистов «Академии современной музыки»

Ольга Кормухина Фото: Кадр видео

2 сентября в Москве прошла пресс-конференция на тему «Академия современной музыки. Новые имена на российской сцене!», в которой приняли участие Ольга Кормухина, ее муж Александр Белов, а также Лариса Долина, Денис Майданов, Тихон Хренников и другие. Мастера искусства обсудили работу «фабрики русских звезд», которую Ольга Борисовна запустила при поддержке Института современного искусства и Президентского фонда культурных инициатив.

Задача, казалось бы, простая и в то же время сложнейшая: поддержка молодых талантов, находящихся вне мейнстрима, повестки радиостанций и продюсерского крыла.

- Количество отличных музыкантов и вокалистов увеличилось, но есть одна беда: недостаток репертуара, - констатировала Ольга Борисовна. - В том числе разножанрового. Поэтому в нашей Академии обучаются ребята, окончившие творческие заведения. Мы ведем и работаем с ними, помогаем создавать репертуар — аранжировка, создание песни, продюсирование, саунд-продюсирование, звукозапись, продвижение (работают лидеры индустрии из Швеции и Финляндии в том числе) — и, главное, быть реализованными. К примеру, 15 сентября в ДК Горбунова (Москва) пройдет гала-концерт выпускников Академии. Мы даем образование и площадку, что очень важно. Это национальная школа во всех жанрах современной музыки. Результат таков: уже сейчас ребята начали писать по несколько произведений в день. Абсолютно переформатировали взгляд и подход, стали более профессиональными.

2 сентября в Москве прошла пресс-конференция на тему «Академия современной музыки. Новые имена на российской сцене!» Фото: Кадр видео

Специалисты Академии Кормухиной за первый год работы организовали 10 видеуроков с различными представителями искусства, 150 онлайн-консультаций с творческими заданиями (где были созданы новые произведения аранжировки, музыкальные фрагменты и др.), а также масштабную работу в режиме офлайн: около 150 консультаций на репетиционных базах, студиях звукозаписи, работа и создание конкретных произведений. Ученики стягивались со всей страны. Некоторые из них проходили платное обучение в Беркли (престижный американский музыкальный колледж) и признали, что курс в Академии современной музыки был продуктивнее.

Фундаментальное искусство — певец и музыкант соединяются и делают произведение.

- В советское время проблем с репертуаром не было, - объяснила Лариса Долина, завкафедрой заведующего кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства. - Другое дело, что многие с трудом пробивались. Теперь мы испытываем голод с песнями. Для того, чтобы научить правильно петь, мы экзаменуем. И студенты поют уже известные произведения. Которые зачастую просто ужасают. Исковерканный русский язык, Неправильная подача музыкального материала. И за семь лет работы на кафедре я не слышала ни одной хорошей авторской песни. Кто-то что-то в подворотне написал — и студент считает возможным представлять такое комиссии. И если мы не решим эту проблему, дальше будет хуже.

Помимо разработки уникальных авторских произведений в рамках работы Академии планируется и создание региональных центров музыки. Это направление курирует Денис Майданов, который обозначил другую важную проблему в современном мире музыки.

- Мы должны помочь победить им музыкальный фастфуд, - подчеркнул исполнитель хита «Время-наркотик». - Или хотя бы выровнять чашу весов. Насытить классическими произведениями про Волгу, про Байкал, а не про то, о чем сейчас принято петь. Пора бы владельцам радиостанций думать о гражданской ответственности. Она должна начать появляться. А если ее нет, надо ее «появлять». Если Следственный комитет РФ объявил артиста «врагом страны», от лица власти выносит ему вердикт, а мы слышим его на музыкальных площадках, то это странно. Они ведь должны поддерживать государство, в котором работают и зарабатывают? Если подобные персонажи продолжают звучать, то это саботаж. В Китае, к примеру, если человек попал в немилость, его творчество исчезает со всех площадок. Это называется гуманитарная безопасность.

Ольга Кормухина и Лариса Долина Фото: Кадр видео

Лидер группы «Парк Горького», гитарист и автор Александр Белов поддержал мысль о том, что главное — формировать творческий характер у студентов.

— Такого «шприца» не существует, но наша задача — сжать информацию и опыт, который мы получили за 40 лет пребывания на сцене и передать молодым ребятам, которые участвуют в сезонах Академии современной музыки, — уверен Белов. — Эти «дети» должны быть самодостаточными. Мы будем стараться научить их всему, что поможет расширить творчество и работать в рамках фундаментального искусства. Этот процесс метафизический и долгий, трудоемкий. Какой бы ни был талант, нужно умножать его на стократный труд. Мы уже даже забыли, что такое спать.

Народный артист Башкирии, оперный певец Аскар Абдразаков, художественный руководитель Башоперы займется созданием проекта в Уфе — в училище искусств. Там будут проходить уроки создания суперсовременной музыки на базе этнических башкирских традиций.

Еще одна заявленная проблема — отсутствие новой музыки и имен в музыкальной повестке. Ольга Борисовна уверена, что это вопрос государственной важности.

- У нас есть и такие, как был Цой в свое время, - обнадежила Кормухина. - Пишут о тех проблемах, с которыми их столкнула жизнь. Пишут искренне и честно. Поэзия довольно высокого уровня. И только сейчас мы стараемся пробиваться в ротации радио. А это невозможно. Без влияния государства тут не обойтись. Ведь эфир, как и недра, принадлежат всем. И почему кто-то имеет право его засорять? Кто-то на последние деньги создает духоподъемные произведения, а кто-то просто рубит бабки. И не дает ростку подняться. Надо давать квоты на радиостанции. И мы над этим работаем.

15 сентября в 19-00 в ДК Горбунова концерт победителей. Их оказалось 18 вместо 10. Вход бесплатный.