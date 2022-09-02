Сергей Степашин открыл в Гостином дворе книжную ярмарку и презентовал новую книгу Рафа Гусейнова «Путь Путина»

Сергей Степашин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

-… Сергей Вадимович, насколько мне известно, вы - как председатель Российского книжного союза, открыли в четверг, 1 сентября, Московскую международную книжную ярмарку.

- Да, совершенно верно.

Она у нас 35-я, можно сказать, юбилейная.

Открыли мы ее в Гостином дворе, потому что на ВДНХ (традиционно эти ярмарки устраивали именно там. - А.Г.) помещения ещё два года назад заняли - в связи с пандемией - под больничные блоки и медицинское оборудование.

Поэтому мы пока меняем места «дислокации», в прошлом году был Манеж, сегодня – Гостиный двор. Кстати, это очень удобно. Удобные помещения, великолепные экспозиции, рядом с метро, между Красной площадью и Лубянской, что тоже глубоко символично, особенно сегодня.

- Что представляет собой 35-я Московская международная?..

- Ну, и она - достаточно представительная, более 300 издательств здесь собрались, в том числе таких стран, как Белоруссия, Германия, Иран, Казахстан, Киргизия и Китайская Народная Республика.

Плюс - все крупнейшие издательства, естественно, нашей страны.

Будет проведено (и уже проводится) очень много мероприятий.

Всего их планируется более 350.

Что самое интересное, будут участвовать, презентовать свои книги и просто встречаться с читателями известные наши писатели.

Это Александр Архангельский, Алексей Варламов, Дарья Донцова, Денис Драгунский, Алексей Иванов, Сергей Лукьяненко, Александра Маринина, Юрий Поляков, Захар Прилепин, Виктор Ремизов, Татьяна Устинова…

Видите, какой набор известных, очень популярных и настоящих российских писателей.

- Да, впечатляет.

- Сегодня, кстати, (в пятницу, 2 сентября) состоялась презентация, на мой взгляд, очень интересной книги (я уже ее прочитал). Эта книга называется «Путь Путина», о самом популярном российском политике XXI века (с чем трудно поспорить даже его оппонентам).

Чем интересна эта книга?

(Совместный проект Союза Журналистов России, Национального исследовательского института развития коммуникаций и издательства «ВЕЧЕ». - А.Г.)

Обложка книги "Путь Путина" Рафаэля Гусейнова. Фото: Александр ГАМОВ

Известный журналист, Рафаэль Гусейнов, берет интервью (их 10), с ноября прошлого года по июль нынешнего, у маститого историка, известного всей стране (ну, нам с тобой точно), это Рой Медведев. Которого трудно обвинить в ангажированности, и который всегда, вы знаете, очень жестко и резко высказывался по тем или иным событиям.

Кстати, прекрасное издание, очень красивое, с великолепными фотографиями.

И там прослеживается весь путь нашего президента, с определенной степенью его эволюции, - как он сформировался как политик, как человек, как гражданин, как отец, как ленинградец, ну и, естественно, как глава государства.

Рекомендую почитать эту книгу, она, на мой взгляд, чрезвычайно интересная.

Я надеюсь, что, таким образом, мы сделаем подарок нашему президенту. Вы знаете, что 7 октября ему будет 70 лет. Мы с ним ровесники, что называется.

- Сергей Вадимович, извините, я вас перебью. Просто скажу, что Раф Гусейнов – это журналист «Комсомольской правды». В прошлом. А бывших журналистов «Комсомольской правды» не бывает.

- Это ты правильно заметил. Я надеялся, Саша, что ты сам об этом скажешь. Молодец, очень важное дополнение. Ты его прекрасно знаешь, я надеюсь.

- Да. Наш человек.

- Наш человек.

Ярмарка будет по 5 сентября. Всех приглашаю.

Тем более она не на улице (а погода у нас прохладненькая), так что приходите. Удивительно красиво. Я вчера вечером все это посмотрел. Удивительные книги, красиво.

Мы, кстати, будем говорить и о проблемах. Проблема сейчас одна, на самом деле. У нас, к сожалению, в июле-августе произошел спад продаж книг, ну, за исключением детской литературы перед началом учебного года. Причина одна – это цены. И мы снова будем ставить вопрос о том, что книга – это социальный проект, и, конечно, надо думать и о снижении налога на добавленную стоимость. Очень красивые книги, но когда она под тысячу рублей… Но, поверь мне, большинству граждан (кстати, читающих, особенно нашим пожилым людям, нашим ветеранам), честно скажу, это не по карману. Это одна из проблем, которые мы будем поднимать.

Ну, и вчера я еще один вопрос поставил. Вы знаете, сейчас идут попытки оценок, что можно писать, что нельзя, кто патриот, кто не патриот. Я высказал свою точку зрения, что каждый писатель имеет право на свою позицию, безусловно, как и читатель имеет право выбирать то, что ему хочется читать.

Но мы должны понимать, в какой истории и ситуации сейчас находимся. Последние события только вокруг Запорожской АЭС чего стоят. Вы знаете, что вчера сотворили эти бандиты.

И, вообще, надо понять, если ты русский человек (в широчайшем смысле этого слова) , если ты любишь свою страну, любишь русскую культуру, любишь свой народ, ты и определись на самом деле.

Я против цензуры, но все-таки надо сейчас понимать, в какой ситуации мы находимся.

И еще. Очень здорово, что мы впервые попытаемся показать книги тех ребят, кто пережил и переживает ситуацию на Донбассе. Они пишут то, что видели и видят своими глазами, это, в том числе - и наши воины.

Вот это - новая страница, которая очень важна сегодня для оценки происходящего на Украине и вокруг нее.

- Спасибо вам огромное, Сергей Вадимович. Благодарю за приглашение на выставку.

- Всего доброго.