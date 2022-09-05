Укрощение «Дяди Вани»: Руководитель Роспатента рассказал, как бренды защищают от воровства и почему вы не сможете выпускать футболки Nike

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов. Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

«АДИДОС» НЕ ВЕРНЕТСЯ

- С российского рынка уходят многие иностранные компании. А что с их товарными знаками? Могу ли я, например, печатать логотип Nike или Adidas на футболках и продавать их?

- Нет. Но можно получить лицензию у правообладателя. Все эти товарные знаки охраняются нашим законодательством точно так же, как и российские. И просто так воспользоваться чужим объектом интеллектуальной собственности нельзя.

- А многие пытаются!

- Попытки прибрать к рукам чужие бренды происходят давно. В начале года, весной, таких попыток было чуть больше. Вспоминается история с попыткой зарегистрировать бренд «Дядя Ваня» и при этом «забрать» бренд McDonald’s, когда положили на бок букву М, получилось похоже на «В»...

- Или когда хотели зарегистрировать название «Идея» на сине-желтом «икеевском» фоне…

- …а еще «Незпрессо» вместо «Неспрессо». Но зачастую это был просто хайп. Компании стараются пропиариться на громкой истории, а потом чаще всего отзывают свои заявки, даже не оплачивая пошлину. Получить правовую охрану на товарный знак стоит 40 тысяч рублей (но, если подать заявку в электронном виде, будет скидка в 30%). Платить эти деньги с непонятным результатом никому не хочется. С «Макдональдсом»/«Дядей Ваней» так и было: подали заявку на регистрацию и отозвали буквально через полторы недели, не проходя экспертизу.

- Что за экспертиза?

- Необходимо пройти два этапа. Первый - формальная экспертиза: проверяется оплата пошлины, соблюдение всех необходимых юридических требований. Второй - сущностная экспертиза. Здесь уже заявленные обозначения проверяются на сходство с другими, на наличие уже имеющихся подобных обозначений и т. д. И если у российского или зарубежного бренда существует правовая охрана, то «забрать» его или зарегистрировать похожий не получится.

- Теперь понятно, почему новый владелец российской сети McDonald’s не выбрал что-то похожее на «мак», а назвал рестораны «Вкусно и точка»...

- Безусловно. А вообще, создать бренд, непохожий на другие, становится все сложнее. Ведь только за 2021 год было подано более 107 тысяч заявок. А с начала нынешнего года заявок подано уже на 5% больше, чем за аналогичный период 2021-го (см. «Только цифры», - Ред.). С начала года российскими заявителями по национальной процедуре подано 47 400 заявок. В 2021 году было меньше на 12,7%.

САМ СЕБЕ БРЕНД

- В июне был принят закон, который разрешает регистрировать на себя бренды не только компаниям, но и обычным людям. Для чего это?

- Раньше зарегистрировать товарный знак в Роспатенте могли только юрлица, включая ИП. Сейчас есть такой класс физических лиц, предпринимателей, как самозанятые. Многие из них занимаются креативным производством. И чтобы индивидуализировать эту работу, повысить узнаваемость их продукции и услуг, уберечь их от копирования и нелегального использования, необходимо защитить интеллектуальные права. Принятый закон позволит самозанятым продвигать свои бренды, охранять их и, что важно, выходить со своей продукцией на маркетплейсы (вроде Ozon и Wildberries, - Ред.), ведь эти площадки выставляют только охраняемую продукцию, поскольку соблюдение прав для них - приоритет.

Подавать заявки на товарный знак можно как на сайте Роспатента, так и на портале госуслуг. Для физических лиц остается скидка в 30% (со скидкой стоимость регистрации товарного знака составит 28 000 рублей, - Ред.). При этом средние сроки получения государственной услуги остаются такими же короткими, как и сейчас – не более четырех месяцев.

Закон вступит в силу в июне 2023 года, и мы призываем всех подавать заявки и защищать свои товарные знаки.

- Это же отличная идея. У меня есть друзья, которые производят прекрасные игрушки: плюшевых лосей, птиц и т. д. Будь у них возможность зарегистрировать товарный знак, давно бы это сделали и торговали на интернет-площадках по всей стране. Обязательно их обрадую. Но как это может выглядеть? Допустим, сможет ли гражданин Иванов зарегистрировать товарный знак «Иванов»?

- Нет, Иванов - слишком известная фамилия. Но если фамилия редкая, не сильно узнаваемая, то в рамках экспертизы можно будет рассмотреть возможность ее индивидуализации как товарного знака.

Но все-таки товарный знак - это в большей степени креативная, фантазийная история. Ведь как правило, он индивидуализирует не физическое лицо, а конкретную продукцию или услугу. Чтобы придумать товарный знак и получить регистрационное свидетельство, необходимо проявить талант. Творческий подход позволит выделиться на рынке и продвигать продукцию, а также быть защищенным от сходных брендов, наименований.

- А чтобы еще лучше «защититься», нужно не только креативное название, но и логотип, оригинальное изображение?

- Да, комбинация из словесного и изобразительного обозначения. И кстати, если все-таки кому-то очень захочется разместить свою фамилию на логотипе, то это можно сделать, но она будет вне правовой охраны. То есть она не будет «индивидуализировать» товар и ограничивать других обладателей товарных знаков с той же фамилией.

- В других странах тоже можно регистрировать бренды на физических лиц, самозанятых?

- Во многих странах это работает. Такая практика широко распространена в США, Германии, Китае и т. д. Кстати, после вступления закона в силу в 2023 году иностранные граждане тоже смогут регистрировать товарные знаки на себя.

ВНЕ ПОЛИТИКИ

- Товарный знак защищает права на бренд только в тех странах, где он официально зарегистрирован. В условиях санкций изменилось ли что-то за рубежом для российских изобретателей, правообладателей? Мы же экспортируем не только нефть и газ, но и многое другое...

- Каких-то существенных ограничений для наших компаний на зарубежных рынках сегодня нет. Единственное – Евросоюз и Великобритания объявили, что рассмотрение заявок от компаний или физических лиц, на которые наложены санкции, может быть приостановлено.

Недавно состоялась ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности. Я общался с генеральным директором этой организации, профильными заместителями и все они обеими руками поддерживают наши инициативы. И в целом все выступают за то, чтобы Россия оставалась частью мирового пространства в сфере интеллектуальной собственности. Потому что эта сфера, наверное, на сегодняшний день остается наименее политизированной. Поэтому прошу всех не беспокоиться, творить и продвигать свои идеи и запатентованные решения на зарубежные рынки.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

СПРАВКА «КП»

Чем занимается Роспатент

Если вкратце, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) регистрирует права на:

- изобретения, полезные модели, промышленные образцы

- технологические разработки и IT-разработки (компьютерные программы, базы данных и т. д.).

- средства индивидуализации (товарные знаки, бренды, фирменные наименования)

- В первую очередь Роспатент - это орган власти, который помогает защищать и охранять права на свои разработки, товары, услуги и таким образом обеспечить их коммерциализацию (зарабатывать на них деньги, - Ред.), - поясняет Юрий Зубов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

107 тысяч заявок на регистрацию новых товарных знаков было подано в 2021 году. Это на 14% больше, чем в 2020-м

60 тысяч таких заявок поступило в Роспатент за первые семь месяцев 2022 года. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2021-го

70 860 товарных знаков зарегистрировано в 2021 году (прирост за год - 4,1%)

78% заявок подают российские заявители, 22% - иностранные

21% подаваемых заявок – это одежда и обувь

18,5% - программное обеспечение, электроника, смартфоны

15% - кондитерские, хлебобулочные изделия

14% - бытовая химия, парфюмерия, косметика