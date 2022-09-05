Абонентов билайна, пользующихся VoWiFi, стало в 4 раза больше

В 30 городах России абоненты билайна активно пользуются технологией VoWiFi, позволяющей звонить и принимать входящие с помощью Wi-Fi. Эта технология помогает оставаться на связи в помещениях со слабым или периодически пропадающим мобильным сигналом. Такое может произойти в кафе или магазине, если они располагаются в подвальных помещениях или на последних этажах высоток, на парковке, а иногда и дома. Часто с этой проблемой сталкиваются жители новых микрорайонов, где пока еще не хватает базовых станций.

По данным оператора, с 2021 года число абонентов, пользующихся этим сервисом, выросло в 4 раза. При этом у трети из них больше половины голосового трафика идет через звонки по Wi-Fi.

Планируется, что в ближайшее время эта услуга станет доступна для жителей еще 10 регионов РФ.

- Мы работаем над тем, чтобы всем нашим абонентам было доступно отличное качество связи, где бы они ни находились. Говоря о технологии 4G/LTE в качестве основы мобильной связи в перспективе ближайших двух-трех лет, мы продолжаем строительство таких базовых станций, запускаем в регионах технологии VoLTE и VoWiFi, а также проводим рефарминг, в рамках которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G/LTE, - отметил Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент билайна по технике.

Напомним, чтобы пользоваться VoWiFi, абонентам не нужно ничего специально предпринимать. Достаточно один раз включить эту опцию. И в дальнейшем смартфон сам автоматически будет выбирать наиболее оптимальный вариант - провести звонок через сотовую связь или Wi-Fi. В повседневной жизни пользователи не замечают, в какой момент происходит переключение.

Новая услуга доступна для всех смартфонов и сим-карт, поддерживающих LTE. Кроме того, для корректной работы прошивка смартфона должна поддерживать VoWiFi. Есть ли в вашем телефоне эта опция, смотрите здесь. На экране большинства моделей смартфонов обычно как до вызова, так и вовремя звонка отображается отметка - зарегистрирован в VoWiFi или WiFiCall.