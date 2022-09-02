Российская соцсеть вертикальных видео YAPPY обновила алгоритмы выдачи контента

Фото: Yappy

Платформа YAPPY запустила обновленную систему алгоритмов, ее главная фишка — просмотры на каждом видео. Переосмысленная механика поможет контент-мейкерам набирать больше реальных качественных показателей роликов.

Фото: Yappy

В основу серии технических обновлений рекомендательной системы легла мечта большинства блогеров — творить, не отвлекаясь на цифры, тренды и метрики. Платформа разработала систему, которая уравнивает все загруженные ролики — независимо от тематики, личной популярности автора и времени публикации.

Подход к продвижению контента в YAPPY переосмыслили, цель разработчиков — сделать ленту более «автороцентричной». Вот как алгоритмы соцсети работают сейчас.

Фото: Yappy

1. Показы

Платформа стремится показывать аудитории каждое опубликованное видео — как от топ-блогера, так и от новичка, не обделяя вниманием пользователей.

2. Анализ реакций

Результат показов анализируют. Чем интереснее видео для пользователя — тем лучше его качественные показатели и тем вероятнее оно залетит в топ рекомендаций.

3. Бонусы от соцсети

Фото: Yappy

Самые интересные ролики могут неоднократно возвращаться в топ — соцсеть будет привлекать к ним новую аудиторию и следить за их реакцией на видео.

Блогеры платформы уже опробовали алгоритмическую систему и остались в восторге — многие видео непопулярных авторов начали набирать от тысячи просмотров. Новая методика продвижения мотивирует блогеров снимать больше роликов и охватывать больше пользователей.

Алгоритмы уже работают, но эксперименты будут продолжаться — со временем ленту еще больше оптимизируют под нужды контент-мейкеров. Занимайтесь творчеством — остальное сделает YAPPY.