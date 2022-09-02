В России подорожают полисы ОСАГО: как сильно вырастут цены и кого из водителей это коснется

С 13 сентября начнут действовать новые правила расчета полисов ОСАГО. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ НОВЫЙ ОСАГО

С 13 сентября начнут действовать новые правила расчета полисов ОСАГО.

- Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей, - говорится в сообщении Центробанка, в его функции входит и регулирование, контроль и надзор за деятельностью страхового бизнеса.

И если сейчас для физлиц базовый тарифный коридор на легковушки составляет 2224-5980 руб, то с 13 сентября он составит 1646–7535 руб.

То есть для дисциплинированных водителей, которые не совершают ДТП, полис может стать дешевле, а для тех, кто систематически оказывается виновником аварий, страховка, наоборот, подорожает.

ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ?

Причина в том, что резко подорожали запчасти. Расходы на ремонт выросли, а страховые взносы остались прежними.

«Весной и летом рынок ОСАГО столкнулся с новым вызовом из-за ухода с рынка ряда производителей автозапчастей и резким ростом цен на автомобильные запчасти, - пояснили kp.ru в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

«Корзина запчастей» в среднем подорожала на 28,7%, а средняя выплата по ОСАГО — почти на 10%, отметили в РСА.

Где взять деньги на ремонт? Можно всем поднять до максимальной верхней границы, а можно узаконить более высокую верхнюю планку и ввести более существенное разграничение между водителями. Тогда с «аварийщиков» на законных основания можно будет брать ощутимо выше, чем с дисциплинированных. Так и сделали.

ТАК НАСКОЛЬКО ЖЕ ПОДЕШЕВЕЕТ ПОЛИС?

А вот это не факт, что он вообще подешевеет — таких гарантий никто не дает. Вот что говорится в сообщении ЦБР: «Базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя.»

А в РСА говорят о том, что расширение коридора позволит сохранить (не понизить) ставки для дисциплинированных водителей за счет увеличения тарифов для нарушителей.

- Новый этап индивидуализации тарифов по ОСАГО позволит сохранить цену на обязательную «автогражданку» для безаварийных водителей и поднять ее лишь для тех водителей, которые представляют реальную опасность на дороге для других участников дорожного движения, - сказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, его слова приводятся на сайте организации. - Для них это станет экономическим стимулом к безаварийному вождению.

Однако на практике тарифы, скорее всего, вырастут и для дисциплинированных водителей.

- Каждая страховая компания будет сама устанавливать тарифы с учетом тарифного коридора и с учетом цен у других компаний, - пояснил сотрудник одной из страховых компаний. - Для дисциплинированного водителя полис может и подорожать. Но с аварийных водителей будут брать еще больше.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Сейчас на сайтах страховых компаний еще не установлены калькуляторы расчета полисов ОСАГО по новым нормативам. Но в РСА мне любезно предложили посчитать, во сколько мне обойдется полис после 13 сентября.

Итак, дано. Доисторический стаж вождения, более 40 лет, образцово-показательный коэффициент «бонус-малус» - 0,46. Сейчас я за свой полис на 10-летний «Мерседес» с учетом понижающих коэффициентов за аккуратную езду заплатил 4931,63 руб (при базовой ставке 5980 руб). Это с меня взяли по максимуму, нижняя граница — 1834,11. Но ни у одной страховой компании я и близко не видел полисов по такой цене, так что все эти нижние границы — как говорится, для красоты, в реальной жизни не встречаются.

А по новой системе при увеличенной базовой ставке до 7535 руб. мне с учетом всех моих положительных коэффициентов надо будет покупать новый полис уже за 6214,02 руб. Да, страховщики указали, что это верхняя планка, есть и нижняя — 1357,44 руб. Но если цена на нынешний полис формировалась по верхней границе, то и при новом тарифном коридоре подход вряд ли изменится. Так что платить мне придется эти самые 6214 руб и 2 копейки. В итоге мой полис законопослушного водителя вырастет на 26%.

ЦЕНТРОБАНК: НОВАЯ ЦЕНА ПОЛИСА ОСАГО СПРАВЕДЛИВЕЕ ПРЕЖНЕЙ

- Сейчас цена в ОСАГО формируется индивидуально, — сказали KP.RU в ЦБ РФ. — Это означает, что страховая компания может самостоятельно выбирать для каждого водителя базовую ставку из установленного Банком России тарифного коридора. Иными словами, одному и тому же водителю могут предлагать разную стоимость ОСАГО в разных страховых компаниях. Это дает возможность страховщикам конкурировать за аккуратных водителей, в том числе, с помощью снижения для таких автовладельцев стоимости страховки за счет установления более низкого базового тарифа. И, с другой стороны, аварийным водителям страховщики могут предлагать более высокую ставку базового тарифа. Расширение тарифного коридора увеличивает возможность такой дифференциации. Индивидуальное ценообразование более справедливо, чем "уравнительное", когда водители платят примерно одинаковую цену, и таким образом аккуратные водители переплачивают, а аварийные недоплачивают за свой уровень риска.