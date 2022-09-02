Беглые либералы сменили вектор: теперь они борются не с Путиным, а с русским народом

Сцена "Конгресса свободной России" в Вильнюсе. Фото: YouTube

В Вильнюсе на свой очередной шабаш собрались эти, необучаемые. Нет, не украинцы, а беглые российские либералы. Они постоянно в Вильнюсе проводят свой "Конгресс свободной России". Вот и очередной нарисовался. Только "спасители" России, желающие сделать ее "свободной", которые и все прошлые разы демонстрировали свою никчемность и ущербность, на этот раз в этом отношении смогли переплюнуть самих себя.

РАЗБОРКИ ЖАБЫ С ГАДЮКАМИ

Началось все с того, что Гарри Каспаров*, традиционно считающийся знаменем либералов, отказал в праве доступа к своему телу и форуму бывшему адвокату Марку Фейгину* и получившему украинское гражданство экс-депутату Госдумы Илье Пономареву*. Пономарева Каспаров, вообще, отказался считать политэмигрантом. И в чем-то он был даже прав, поскольку беглый экс-депутат Госдумы уже стал полноценным экстремистом и террористом, призывающим к вооруженной борьбе в России против власти.

Марк Фейгин*, который сейчас регулярно ведет эфиры с "говорящим ртом" команды Зеленского Алексеем Арестовичем, не смог сдержать обиды за такую несправедливость. , будучи настоящим либералом, пригвоздил Каспарова к "позорному столбу", припомнив Гарри Кимовичу не только его членство в КПСС, но и еврейскую фамилию. Можно подумать, сам Фейгин происходит из знатного шотландского рода.

Не отстал от товарища по несчастью и Илья Пономарев*.

- Много разных людей, такие как Гарри Каспаров*, Ходорковский*, они не хотят писать про Украину. Они и не пытались, и не предлагали и, видимо, не хотят даже сотрудничать с Украиной. Потому что они считают, что это будет непопулярным внутри Российской Федерации, - заявил Пономарев* в эфире украинского "Радио НВ" и объяснил причины такого поведения. - Они пытаются говорить всякие разные красивые слова, но на расстоянии. И я считаю, что это есть показатель – на самом ли деле они борются, или они просто ожидают, когда украинцы освободят Россию за них.

Илья Пономарев*. Фото: YouTube

- Они считают, что поражение Путина обязательно случится, и для этого не надо ничего делать, потому что это делает украинская армия, и надо просто подождать. Создать наиболее корыстную для себя позицию на будущее. Чтобы было как можно меньше противников и как можно больше поклонников, - продолжил растаптывать союзников по либеральному лагерю, посмевшим задвинуть его Пономарев*. - Они пытаются быть такими хорошими для них. Но я считаю, что нужно бороться, и это обязательно.

А закончил Пономарев, вообразив себя прямо-таки не кем-либо, а настоящим Мао Цзэдуном: "Только тот, кто борется, тот и получает власть. Только винтовка рождает власть".

Вождь китайской революции из него явно не получился. Да и вождем российской его свои же не признали. Но подгадить Каспарову* через Украину он все же сумел знатно. Тем более, что официальный слоган форума — "Будь смелым, как Украина".

СМЕНА ВЕКТОРА

Вокруг Украины все и вертелось на этом шабаше либералов. Одни сетовали, как еще один сбежавший из России либерал и создатель крупнейшей сети домов для престарелых Николай Кобляков, в отношении которого было заведено в России уголовное дело по обвинению в мошенничестве, что украинцы ненавидят любых русских, под какими бы флагами они не выступали, и просил у Европы особых преференций: "Мы все за то, чтобы Украина победила. Но этого мало, мы все за то, чтобы русские противники режима получали какие-то уникальные условия для работы в Европе". Кобляков даже предложил простить ВСУ военные преступления, мол, после этого, возможно, украинцы станут меньше ненавидеть "русню". Настоящее пресмыкающееся, но с длинным, мягким и влажным языком.

Другие, как Гарри Каспаров*, бредили, изливая всю накопившуюся и накипевшую против России желчь:

- Россия — это абсолютное зло, которое должно пасть перед силами света. Никакого компромисса с силами абсолютного зла быть не может. И мне кажется, свободный мир это полностью осознал. И героическое сопротивление украинского народа показало, что волю к свободе сломить невозможно. Подавляющее большинство жителей нашей планеты воспринимают нашу страну как носитель абсолютного зла. И в этом есть, как минимум, доля истины, - вещал Каспаров* слушателям.

Гарри Каспаров* во время выступления на "Конгрессе свободной России". Фото: YouTube

- Исторический шанс на то, чтобы вернуть нашу страну Россию семью цивилизованных народов, может прийти только после окончательной, безоговорочной победы Украины, рисовал он будущее и оправдывал отказ от выдачи гражданам РФ виз на въезд в страны ЕС. - Я, конечно, сочувствую людям в Екатеринбурге, Новосибирске, но вы не чувствуете на себе взрывы бомб ежедневно. Это просто какое-то моральное переживание за украинцев от нашего имени.

- Мы видели, что запрет виз создал такой всплеск эмоций в российском обществе, что никогда такого не наблюдали, - шпарил Гарри Кимович* явно по западным методичкам, потому что если бы он посмотрел не в них, а на Россию, то увидел бы этот всплеск эмоций лишь у тех, кто участвовал в мероприятии, да и то вызванный страхом, что их могут депортировать из нынешних стран пребывания в Россию.

Даже странно, как плохо у бывшего чемпиона мира по шахматам с математикой. Это про большинство населения планеты. Впрочем, считает же он, что несколько жалких процентов либералов – это и есть Россия. А про то, как он ежедневно страдает под бомбежками и подумать страшно.

На стороне Каспарова выступил и объявленный в России в розыск за хищения и мошенничество основатель фонда «Hermitage Capital Management» Уильям Браудер, который также начал убеждать присутствующих в необходимости создания проблем для россиян. Причем, по мнению Браудера, тут уместны любые действия, вплоть до самых мелочных.

- Все действия уместны. Я читал о том, как российские граждане не могли участвовать на выставках собак и кошек. Это – очень мелкий, но важный пример того, как разными способами все должны почувствовать последствия войны на себе, действия режима, все должны понять, что эти проблемы вызваны их режимом, и они влияют на их ежедневную деятельность. Почему российские гражданские лица должны жить нормальной жизнью, когда украинские гражданские убиваются?

В общем, налицо проявилась смена главного вектора. Если раньше все эти "борцуны" вели речи о необходимости борьбы с Путиным и его командой, то сейчас они саморазоблачились по полной. Какой там Путин, когда каждый второй, если не каждый первый из выступающих в открытую заявлял, что надо сделать все, чтобы жизнь простых россиян стала хуже. Естественно, все это делается в расчете, чтобы вызвать у населения недовольство и поднять его против власти.

"БАЛАБОЛЫ И ШИЗОИДЫ"

Местечковые разборки сбежавших либералов и готовность лечь под кого угодно, хоть под нынешнюю Украину, еще раз показали, что у этой "оппозиции" нет ни настоящего лидера, ни программы.

Впрочем, как рассказал еще один беглый либерал, давно уже сбежавший из России в США экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко, отсутствие вождя позволяет сохранить хотя бы какую-то видимость единства либеральной оппозиции.

- Нет более вредного предложения, чем избрать лидера сейчас. Как только мы избираем какого-то лидера, у нас начинает в среде тех, кто проиграл эти выборы конкуренция, зависть, подсиживание. Российская демократическая оппозиция отличается тем, что она между собой спорит гораздо горячее, чем спорит с политическими реальными оппонентами. И мы друг другу готовы глотки перегрызть за вопрос о том в каком порядке нас нужно поименовать, в алфавитном или в обратном, по размеру кошелька или еще как, - признался он в ответ на вопрос из зала, когда будет избран лидер, на которого смогут равняться оппозиционеры. – И вот мы будем здесь, что называется, злейшими врагами. Абсолютно не обращая внимания на то, что там в России сегодня творится, уйдя вообще абсолютно с этой точки зрения.

Экономист, политолог, бывший заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Алексашенко. Фото: YouTube

И ведь знает Алексашенко, что говорит. Если даже бегло окинуть взглядом историю российских либералов в постсоветский период, то можно легко убедиться, что все попытки либерального лагеря объединиться, начиная с парламентских коалиций "Яблока" и СПС и заканчивая несистемными структуры вроде Координационного совета оппозиции (КСО) заканчивались сварами, интригами, подсиживанием и дележкой будущих портфелей еще до того, как их получили.

- Сегодня у оппозиции не может быть лидера. Потому что в тот момент, когда возникнет возможность проведения свободных выборов, тут выяснится, что есть что делить, - констатировал Алексашенко. - Кто-то будет условно занимать левую позицию и говорить давайте повышать налоги и проводить социальную политику. Кто-то будет говорить давайте проводить либеральную политику, кто-то будет говорить, а давайте вообще налоги и государство отменим и либертарианцами станем.

На фоне сегодняшних событий "Форум свободной России" стал окончательно сборищем "пикейных жилетов", только не в Черноморске, а в Вильнюсе. Они и сами это прекрасно понимают. Тот же беглец из России в Англию Евгений Чичваркин* не раз уже говорил, что на этих сборищах собираются исключительно "балаболы и шизоиды", что, впрочем, не мешает ему каждый раз принимать участие в этих собраниях.

Так они и собираются регулярно на эти свои форумы, как обреченные лемминги, бегущие, чтобы броситься со скалы в море, не отдавая себе отчета, куда, зачем и для чего. Слетаются как пчелы на… Нет, скорее, не как пчелы, а как мухи на не мед и устраивают для себя "пир духа".

Какая субстанция, такой и пир.

* Лицо, объявленное в РФ иноагентом.