Новый динозавр рассказал ученым историю расселения древних животных по Земле

Ученые открыли новый вид динозавра, Mbiresaurus raathi, на севере Зимбабве. Фото: Shutterstock

Ученые открыли новый вид динозавра, Mbiresaurus raathi, на севере Зимбабве. Почти полностью сохранившийся скелет позволил сравнить его с найденными образцами из Южной Америки и Индонезии и сделать вывод о миграции животных и их среде обитания на некогда едином континенте Пангея. Сообщение о находке появилось в журнале Nature.

"На раннее расселение динозавров повлияло усиление и ослабление климатических барьеров. Хотя существуют доказательства существования барьеров для расселения динозавров на самой ранней стадии их эволюции, ко времени 230 млн лет назад эти барьеры были разрушены", - говорится в публикации.

На формирование и падение климатических барьеров, по мнению ученых, влиял период повышения и снижения влажности в тех или иных местах континента. Животные населяли влажные широты в течение 5-7 млн лет прежде, чем они стали засушливыми до конца триаса и разделили представителей одного вида в разных частях Пангеи.

Что же касается самого динозавра, возраст его скелета составляет около 230 млн лет. Mbiresaurus raathi был ростом один метр, ходил на двух ногах, имел длинную шею и острые зубы. Ученые относят его к виду зауроподоморфа, родственника зауропода, который ходил на четырех ногах.

Возраст ископаемого сопоставим с возрастом самых старых динозавров, обнаруженных, в основном, в северной Аргентине, южной Бразилии и Индии.

«Это показывает, что динозавры не появились по всему миру, правя миром с самого начала», — сказал Би-би-си ученый Кристофер Гриффин, участвовавший в экспедиции.

Ожидается, что находка прольет больше света на эволюцию и миграцию ранних динозавров, когда мир был одним огромным континентом, а Зимбабве находилась на той же широте, что и эти страны, сказал он.

Ученый также добавил, что находка является «самым старым динозавром, когда-либо найденным в Африке».

Почти полный скелет Mbiresaurus raathi хранится в комнате музея в южном городе Зимбабве Булавайо. Считается, что он восходит к карнийской стадии триасового периода, когда сегодняшний Зимбабве был частью массивного суперконтинента Пангея.